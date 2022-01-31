Квартира напротив Кремля: Что оставил наследникам Леонид Куравлёв После смерти Леонида Куравлёва его близким предстоит решить судьбу 120-метровой квартиры в центре Москвы. Кто может на неё претендовать? 30 января, 21:40 Леонид Куравлёв и вид на "Дом на Набережной". Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Владимир Астапкович, © Wikipedia

Народный артист РСФСР Леонид Куравлёв скончался 30 января на 86-м году жизни. С воспалением лёгких его госпитализировали в клиническую больницу № 40 в Коммунарке ещё 10 января. Помимо этого, врачи выявили у артиста сопутствующие заболевания, связанные с нарушением кровообращения и поражением мозга. Якобы медики подтвердили у актёра деменцию. При этом врачи не обнаружили у него COVID-19. После экстренной помощи 26 января его перевели в другое медучреждение для реабилитации, однако эти меры не помогли.

Леонид Куравлёв. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Как выяснил Лайф, несмотря на популярность, самый известный в России сантехник Афоня жил весьма скромно. Единственный дорогой актив — квартира площадью почти 120 квадратов в самом центре Москвы на улице Серафимовича, 2. Это легендарный Дом на набережной (Дом правительства), построенный в 1931 году архитектором Б. М. Иофаном. Куравлёвы получили её от столичного правительства ещё в ноябре 2001 года. Она расположена на 4-м этаже во втором подъезде. Из её окон открывается чудесный вид на Кремль, Боровицкую и Болотную площади, а также на Москву-реку. Сейчас подобные квартиры здесь продаются по 75 млн рублей.

Знаменитый "Дом на набережной". Фото © Wikipedia

Знаменитый дом построили для учёных, культурных и партийных деятелей, героев гражданской войны, Социалистического Труда и Советского Союза, старых большевиков, писателей, служащих Коминтерна. Среди жильцов Дома на набережной были дети Иосифа Сталина — Светлана Аллилуева и Василий Сталин, революционер Пантелеймон Лепешинский и его жена, учёный-биолог Ольга Лепешинская, государственные деятели Алексей Рыков, Лаврентий Берия, Никита Хрущёв, cелекционер Николай Цицин, поэт Демьян Бедный, авиаконструктор Артём Микоян, шахтёр-ударник Алексей Стаханов. Здание отличает великолепное расположение: в пешей доступности все главные достопримечательности Москвы — Кремль, Красная площадь, театры, музеи, а после 1994 года и Храм Христа Спасителя.

В 1933 году улица Всехсвятская, на которой изначально находился дом, была переименована в честь одного из знаменитых жильцов — писателя Александра Серафимовича (автор романа "Железный поток"). Сейчас "Дом на набережной" имеет статус памятника истории и охраняется государством.

Нина и Леонид Куравлёвы. Фото © kp.ru

Изначально владельцами квартиры были сам актёр с супругой Ниной. Однако после её смерти в 2012 году доли перераспределились: 2/3 квартиры отошли главе семейства, и по 1/6 досталось его детям — 59-летней Екатерине и 44-летнему Василию Куравлёвым.

Известно, что смерть жены Куравлёв переживал глубоко, и до конца жизни так и не сумел оправиться. И без того нелюдимый и немногословный в жизни человек, он закрылся ещё больше и, по свидетельствам близких, впал в депрессию.

Спустя пару лет к овдовевшему актёру переехала дочь — Екатерина Куравлёва. Она собиралась ухаживать за стареющим отцом. До этого женщина регистрировалась в однушке 30 квадратных метров на 9-й Парковой улице. Это район станции метро Щёлковская на восточной окраине Москвы. Сын Василий с семьёй в это же время регистрировался в трёшке на Можайском шоссе — на Западе столицы.

Екатерина Куравлёва. Фото © kinopoisk.ru

В прошлом году семья решила поместить Леонида Вячеславовича в пансионат для престарелых. Сутки нахождения пациента в центре обходились близким Куравлёва в семь тыс. рублей в день. По словам некоторых работников учреждения, актёр якобы поступил к ним в плохом состоянии: почти не ходил, был заросшим и неухоженным.

Екатерина Куравлёва в своё время пошла по стопам отца, снялась в нескольких кинокартинах, наиболее известная из которых — "Самая обаятельная и привлекательная". Однако позже она свернула карьеру актрисы и в итоге стала психотерапевтом. Семью женщина так и не создала.

Василий в жизни оказался более успешным: он женат, у него трое сыновей — 18-летний Степан и несовершеннолетние Фёдор и Григорий. Василий окончил МАДИ по специальности "экономика" и сейчас работает преподавателем в Российском университете дружбы народов.

Василий Куравлёв. Фото © facebook/Вассили Коуравлев

Сын актёра также является индивидуальным предпринимателем, занимается недвижимостью, правом, налоговым консультированием и бухгалтерским учётом. Кроме того, ИП Куравлёв имеет право заниматься деятельностью в области фотографии. Вероятно, под юридической крышей Василия снимает на камеру супруга Мария.

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