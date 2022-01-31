КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты средней дальности 30 января
Речь идёт о МБР "Хвасон-12". Это уже седьмое испытание вооружений Северной Кореи с начала 2022 года. Лидер страны Ким Чен Ын на сей раз не присутствовал при запуске.
Запуск ракеты КНДР (архив) © ТАСС / AP / Lee Jin-man
Власти КНДР подтвердили, что в воскресенье, 30 января, произвели запуск баллистической ракеты средней дальности. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Как уточняется, речь идёт о ракете средней дальности "Хвасон-12".
"Испытательный пуск был нацелен на то, чтобы выборочно оценить ракету, которая производится и разрабатывается, а также проверить общую точность системы вооружения. Он подтвердил точность, безопасность и эффективность работы системы типа "Хвасон-12", находящейся в производстве", — приводит агентство выдержку из сообщения ЦТАК.
Уточняется, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на этот раз не присутствовал при пуске ракеты.
Напомним, 30 января стало известно, что КНДР запустила очередной снаряд в сторону Японского моря. Это уже седьмое испытание вооружений Северной Кореи с начала 2022 года. Первые четыре состоялись 5, 11, 14 и 17 января. В ходе пятого КНДР запустила сразу две ракеты в сторону Японского моря. Шестой пуск снаряда состоялся 27 января. 20 января в Пхеньяне намекнули на возобновление запусков МБР из-за "враждебных действий" США. Руководство страны считает, что "политика и военная угроза со стороны Соединённых Штатов Америки достигли опасной черты".
Комментариев: 0