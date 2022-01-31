КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты средней дальности 30 января

Власти КНДР подтвердили, что в воскресенье, 30 января, произвели запуск баллистической ракеты средней дальности. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как уточняется, речь идёт о ракете средней дальности "Хвасон-12".

"Испытательный пуск был нацелен на то, чтобы выборочно оценить ракету, которая производится и разрабатывается, а также проверить общую точность системы вооружения. Он подтвердил точность, безопасность и эффективность работы системы типа "Хвасон-12", находящейся в производстве", — приводит агентство выдержку из сообщения ЦТАК.