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КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты средней дальности 30 января

Речь идёт о МБР "Хвасон-12". Это уже седьмое испытание вооружений Северной Кореи с начала 2022 года. Лидер страны Ким Чен Ын на сей раз не присутствовал при запуске.

30 января, 22:59

Запуск ракеты КНДР (архив) © ТАСС / AP / Lee Jin-man

Власти КНДР подтвердили, что в воскресенье, 30 января, произвели запуск баллистической ракеты средней дальности. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как уточняется, речь идёт о ракете средней дальности "Хвасон-12".

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"Испытательный пуск был нацелен на то, чтобы выборочно оценить ракету, которая производится и разрабатывается, а также проверить общую точность системы вооружения. Он подтвердил точность, безопасность и эффективность работы системы типа "Хвасон-12", находящейся в производстве", — приводит агентство выдержку из сообщения ЦТАК.

Уточняется, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на этот раз не присутствовал при пуске ракеты.

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Напомним, 30 января стало известно, что КНДР запустила очередной снаряд в сторону Японского моря. Это уже седьмое испытание вооружений Северной Кореи с начала 2022 года. Первые четыре состоялись 5, 11, 14 и 17 января. В ходе пятого КНДР запустила сразу две ракеты в сторону Японского моря. Шестой пуск снаряда состоялся 27 января. 20 января в Пхеньяне намекнули на возобновление запусков МБР из-за "враждебных действий" США. Руководство страны считает, что "политика и военная угроза со стороны Соединённых Штатов Америки достигли опасной черты".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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