"Какой же день сегодня печальный": Алексей Герман – младший назвал Виктора Мережко великим сценаристом и чувственным человеком

Кинорежиссёр Алексей Герман – младший выразил соболезнования в связи со смертью своего коллеги по цеху Виктора Мережко. Он отметил, что народный артист России был великим сценаристом, чувственным, тонким человеком со своим ощущением времени и поэтики.

Я помню его дом много лет назад, мы жили в Москве довольно близко, помню разговоры, жизнь, быт, каждый день уносит от нас эпоху. Остаётся новый век, он проще. Какой же день сегодня больной, плохой день, печальный день", — написал Герман-младший в "Фейсбуке".

Также кинодеятель рассказал историю, как когда-то в доме у Мережко увидел игрушечную подводную лодку у кого-то из его детей и украл её.

"А потом её нашли мои родители. Долго меня ругали, лодку вернули, а я больше никогда ничего не воровал. Такая история", — поделился режиссёр.