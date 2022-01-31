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"Какой же день сегодня печальный": Алексей Герман – младший назвал Виктора Мережко великим сценаристом и чувственным человеком

Режиссёр поделился историей, как однажды украл игрушку в доме у Мережко, после чего его долго ругали родители. С тех пор Герман-младший больше никогда ничего не воровал.

30 января, 23:17

Сценарист, режиссёр Виктор Мережко. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Кинорежиссёр Алексей Герман – младший выразил соболезнования в связи со смертью своего коллеги по цеху Виктора Мережко. Он отметил, что народный артист России был великим сценаристом, чувственным, тонким человеком со своим ощущением времени и поэтики.

Я помню его дом много лет назад, мы жили в Москве довольно близко, помню разговоры, жизнь, быт, каждый день уносит от нас эпоху. Остаётся новый век, он проще. Какой же день сегодня больной, плохой день, печальный день", — написал Герман-младший в "Фейсбуке".

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Также кинодеятель рассказал историю, как когда-то в доме у Мережко увидел игрушечную подводную лодку у кого-то из его детей и украл её.

"А потом её нашли мои родители. Долго меня ругали, лодку вернули, а я больше никогда ничего не воровал. Такая история", — поделился режиссёр.

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Напомним, о смерти Виктора Мережко стало известно вечером 30 января. Воскресенье и правда стало печальным днём для отечественного кинематографа, ведь ранее скончались народный артист РСФСР Леонид Куравлёв, кинокритик Ольга Галицкая и мультипликатор Майя Бузинова.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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