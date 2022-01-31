Тарпищев назвал причину поражения Медведева в матче с Надалем в финале Australian Open
Глава Федерации тенниса России считает, что уже к концу февраля Даниил станет первой ракеткой мира. По словам Тарпищева, матч с испанцем будет для него ещё большей школой для хороших выводов.
Даниил Медведев © Twitter / atptour
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал итог финального матча турнира Большого шлема Australian Open, в котором Даниил Медведев в упорной борьбе проиграл испанцу Рафаэлю Надалю. Экс-капитан сборной России назвал эту встречу феноменальной.
"Наш спортсмен вёл игру и должен был выиграть, по моим понятиям. Но, к сожалению, сложилось не так, как нам хотелось бы. В третьем сете [у Медведева] начались судороги, и это сломало всю картинку игры. В принципе, Даня не нашёл оптимального варианта или оптимального пути к победе в таком состоянии", — сказал Тарпищев в беседе с телеканалом "Звезда".
При этом он отметил, что, несмотря на состояние россиянина, исход матча был неясен, однако Надалю сопутствовала удача. Тарпищев похвалил Медведева и назвал его гениальным игроком. Глава ФТР считает, что уже к концу февраля Даниил станет первой ракеткой мира.
"Этот матч, проведённый в сложнейших в физическом плане условиях, будет просто ещё большей школой для хороших выводов и для поступательного движения вверх", — подытожил президент Федерации тенниса.
Напомним, Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале Australian Open со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7. Матч продлился почти пять с половиной часов. В ходе игры россиянин сорвался на болельщиков и назвал их пустоголовыми из-за криков, которые мешали подавать.
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