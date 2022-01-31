Тарпищев назвал причину поражения Медведева в матче с Надалем в финале Australian Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал итог финального матча турнира Большого шлема Australian Open, в котором Даниил Медведев в упорной борьбе проиграл испанцу Рафаэлю Надалю. Экс-капитан сборной России назвал эту встречу феноменальной.

"Наш спортсмен вёл игру и должен был выиграть, по моим понятиям. Но, к сожалению, сложилось не так, как нам хотелось бы. В третьем сете [у Медведева] начались судороги, и это сломало всю картинку игры. В принципе, Даня не нашёл оптимального варианта или оптимального пути к победе в таком состоянии", — сказал Тарпищев в беседе с телеканалом "Звезда".

При этом он отметил, что, несмотря на состояние россиянина, исход матча был неясен, однако Надалю сопутствовала удача. Тарпищев похвалил Медведева и назвал его гениальным игроком. Глава ФТР считает, что уже к концу февраля Даниил станет первой ракеткой мира.