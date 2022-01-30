Один против всех: Как Даниил Медведев стал главным героем Australian Open, хоть и проиграл в финале Наш соотечественник был как никогда близок к победе, но более опытный Рафаэль Надаль вовремя включился и повёл игру за собой. 30 января, 16:37 3874 3874 Даниил Медведев. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Daniel Pockett

Российский теннисист Даниил Медведев в очередной раз сумел круто зажечь на турнире Большого шлема. Ни для кого не секрет, что после истории с Новаком Джоковичем именно наш спортсмен стал главным фаворитом соревнований. Однако в финале его ждал легендарный Рафаэль Надаль. Впрочем, даже несмотря на поражение, именно Медведев стал главным героем этого Australian Open. Для нас уж точно.

Один против всего мира

Российский теннисист Даниил Медведев. Фото © Getty Images / Mark Metcalfe

Внесём сразу же ложку дёгтя. Российские теннисисты в целом на Australian Open, можно сказать смело, провалились. За исключением Медведева. Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачанов вылетели гораздо раньше, чем болельщики того ожидали. Все они закончили борьбу на кортах Мельбурна ещё в третьем круге на первой неделе турнира. Примечательно, что обидчиком Хачанова стал именно Рафаэль Надаль.

Особенно обидно становится от того, что российские теннисисты приехали в Мельбурн после фантастического года, когда именно они были хедлайнерами всего мирового тенниса. Казалось, что и в новом году наши будут идти впереди планеты всей. Но не вышло.

Добавляла огня турниру история с Новаком Джоковичем. Его то отправляли домой, то возвращали обратно. За первые дни января первая ракетка мира успел побывать в местном центре для мигрантов, где жаловался на условия (на кортах "Мельбурн-Парка"), в суде, у юристов... Но в итоге всё равно оказался в Сербии. Нежелание Джоковича вакцинироваться вкупе с перенесённым ковидом лишило его участия в турнире, где он был фаворитом.

В итоге пробил час именно Даниила Медведева. Да и складывался турнир неплохо. Россиянин шёл по сетке пусть и неровно и достаточно нервно, но очень уверенной поступью. Казалось, что именно такой теннисист и должен взять Australian Open. Пока болельщики восхищались Даниилом, сам он критиковал себя. Вот что он сказал после яркой победы в полуфинале над Стефаносом Циципасом.

— Чувствую, что сегодня, наверное, была худшая игра на турнире, я мазал больше, чем в предыдущих матчах. А такие игроки, как Стеф, Рафа и Маттео (Берреттини), могут этим пользоваться. Я не очень доволен собой в этом матче, но, когда ты играл 4 часа 40 минут два дня назад... Мне нужно быть свежим, чтобы сыграть с Рафой лучше, — заявил Медведев после достаточно уверенной победы.

При этом в ходе всего турнира не покидало ощущение, что против Медведева весь теннисный мир. Не только соперники, которые порой выдавали великие матчи, как, например, канадец Феликс Оже-Альяссим. В четвертьфинале он имел даже матчболы, но не реализовал их, отдав игру Медведеву. Сама игра длилась почти пять часов.

Были против Медведева и болельщики, чем изрядно заводили его. Всей Австралии так и хочется задать вопрос: чего ж такого сделал этой славной стране Медведев, что на него так гудели? Кто бы ни становился соперником Медведева, всегда было ощущение, что стадион поддерживает не нашего спортсмена. Так было и с Оже-Альяссимом, и с Циципасом, и уж тем более с великим Надалем. Причём ладно бы просто гудели, но Медведеву и правда порой мешали. Вспомнить хотя бы самый яркий конфликт Даниила на этом турнире, когда он не стеснялся в выражениях в разговоре с судьёй.

— Его (Циципаса. — Прим. Лайфа) отец может говорить при каждом розыгрыше? Может? Ответь на мой вопрос! Может или нет? Боже, какой ты плохой. Как ты можешь судить полуфинал турнира Большого шлема? Смотри на меня! Я разговариваю с тобой! Какой ты тупой! — эмоционально прокричал Медведев в конце второго сета полуфинального матча.

Та перепалка с судьёй стоила Медведеву 12 тысяч долларов. Но важно другое — раз за разом перепалки с арбитрами только лишний раз заводили нашего спортсмена. И если в игре с Циципасом это помогло Медведеву, то в финале с Надалем скорее сыграло в обратном направлении. Во время решающего поединка россиянин услышал выкрики болельщиков и призвал судью обратить на это внимание. Слов наш соотечественник в очередной раз не жалел.

— Они идиоты. Без мозгов. Пустоголовые. В их жизни, должно быть, всё очень плохо, да, — сказал Медведев.

Сложилось, впрочем, и ещё одно ощущение. Возможно, оно будет спорным, но тем не менее: против Медведева был и сам Медведев. Ситуаций, когда ещё молодой россиянин срывался на эмоции во время этого Australian Open, было немало. Сам теннисист признавал, что подобные ситуации ему только мешали. Впрочем, до финала он дошёл в красивом и ярком стиле. А дальше было настоящее испытание.

Величайший Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль с кубком. Фото © Getty Images / James D. Morgan

Соперником Медведева стал Рафаэль Надаль. Ещё пару месяцев назад подумать о том, что он выйдет в финал турнира Большого шлема, да ещё в Австралии, было трудно. Испанца мучили травмы, он только-только вернулся на корт, болел коронавирусом. Казалось, что Надалю легче закончить карьеру, чем продолжать показывать всему миру своё величие.

Но Надаль даже не думал сдаваться. Он шёл по сетке турнира гораздо спокойнее, нежели Медведев. Пожалуй, только канадец Денис Шаповалов забрал у Надаля слишком много сил. Остальные матчи — спокойствие, класс и великое умение брать своё. И это в 35 лет с кучей травм и проблем!

Финал можно рассматривать с двух сторон. С одной стороны — Медведев. Тогда логично будет сказать, что именно россиянин проиграл решающий матч. В третьем сете можно было делать брейк, причём счёт был 0:40 в пользу Медведева. Дальше, и в этом нет сомнений, россиянин бы довёл дело до победного конца, став новым королём тенниса.

А с другой стороны — Надаль — финал выиграл именно он. Ведь не дрогнул испанец в этот сложный момент и начал переворачивать игру. Дальше её вёл именно он. И чем ближе была развязка, тем сильнее Надаль прибавлял, а Медведев, напротив, начал терять силы. Надаль к тому же был спокойнее. Он просто делал то, что умеет лучше всего, — побеждать в непростых ситуациях. Да и вообще побеждать.

— У меня нет сомнений, что ты ещё пару раз точно поднимешь этот трофей. Потому что ты прекрасен. Разделить такой эмоциональный матч с тобой — большая честь. Удачи тебе, Даниил, — сказал Надаль сразу же после финала.

Но если Надаль — это класс, то Медведев — это страсть и эмоции. Это то, за что и можно любить теннис и смотреть финал пять с лишним часов, не отрываясь. Разумеется, в карьере Медведева ещё всё будет. Но даже после поражения именно он для нас главный герой этого турнира! Того самого, где против него было всё, кроме отсутствия Джоковича.

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