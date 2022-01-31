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В Госдуму внесут законопроект о запрете уничтожения конфискованных продуктов

Авторы инициативы предлагают употреблять их по прямому назначению после экспертизы. По их словам, проверять качество товаров может Роспотребнадзор или Россельхознадзор — в зависимости от категории.

31 января, 00:09

Белгородская область, 6 августа 2015 г. Уничтожение импортного сыра на полигоне © ТАСС / Пресс-служба Россельхознадзора

В ближайшее время в Госдуму будет внесён законопроект, предусматривающий запрет уничтожения продуктов питания, которые были конфискованы или изъяты из обращения, но при этом признаны пригодными к употреблению, сообщает газета "Известия".

Отмечается, что данный законопроект подразумевает изменение закона "О качестве и безопасности пищевых продуктов". Документ предлагает дополнить его новой статьёй — "О запрете уничтожения и захоронения пищевых продуктов, пригодных для употребления". Авторы инициативы считают, что после экспертизы продукты нужно использовать по прямому назначению — "для государственных и муниципальных нужд". Уточняется, что порядок должен будет установить уполномоченный правительством федеральный орган исполнительной власти.

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"Например, браконьер незаконно ловил рыбу или добывал красную икру. Или животноводческая продукция была изъята у фермера, так как продавалась без документов. Если она признаётся безопасной к использованию, зачем её уничтожать?" — отметил автор законопроекта, глава Комитета Госдумы по труду, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Он добавил, что проверять качество таких продуктов может Роспотребнадзор или Россельхознадзор — в зависимости от категории товаров. По словам Нилова, законопроект также планируется направить на отзыв в правительство.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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