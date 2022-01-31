Иммунолог Крючков спрогнозировал сроки глобальной стабилизации ситуации с коронавирусом

Ситуация с распространением коронавируса в мире стабилизируется и станет более контролируемой к середине 2022 года. Такой прогноз дал кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании "Клиникал экселанс груп" Николай Крючков.

"Я думаю, что к середине года будет глобальная стабилизация ситуации с резким падением летальности, гораздо большим, чем мы сейчас видим по линии "омикрон", — цитирует Крючкова радио Sputnik.

При этом специалист подчеркнул, что речь не идёт о конце пандемии. Однако управляемость эпидемического процесса резко вырастет, считает Крючков. То есть потребуется меньше ресурсов, чтобы его контролировать, значительно меньше будут забиты больницы.

Также эксперт считает, что в России увеличится уровень коллективного иммунитета.

"Это будет не 85–87 процентов, но всё равно очень высокий коллективный иммунитет, в том числе к омикрон-штамму. Где-то к маю или к июню мы должны сделать рывок в выработке коллективного иммунитета", — полагает иммунолог.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в РФ, по его мнению, должна заметно улучшиться к осени. Крючков сравнил это с землетрясением, когда было несколько крупных толчков, а потом пошли афтершоки, более слабые, но иногда заметные.

"Думаю, этот процесс может занять ещё года три, при этом будет уже гораздо легче", — заключил медик.