НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Депутату Рады Бужанскому "стало страшно" после запуска на Украине всех энергоблоков АЭС

Накануне в Незалежной подключили к системе четвёртый энергоблок Ровенской АЭС. Таким образом, впервые в истории страны одновременно заработали все 15 технологических комплексов.

31 января, 01:18
<p>Ровенская АЭС © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=341077388018171&set=pb.100063477373176.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">rnppofficial</a></p>

Ровенская АЭС © Facebook / rnppofficial

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский прокомментировал запуск всех имеющихся на Украине энергоблоков атомных электростанций (АЭС).

"Вот теперь стало страшно по-настоящему", — написал депутат в телеграм-канале.

Украинский экс-министр Бойко объяснил, чем грозит запуск всех энергоблоков АЭС

Украинский экс-министр Бойко объяснил, чем грозит запуск всех энергоблоков АЭС

30 января НАЭК "Энергоатом" подключила к системе четвёртый энергоблок Ровенской АЭС. Таким образом, впервые в истории Украины одновременно заработали все 15 энергоблоков.

Ранее Лайф рассказывал о том, что энергокризис на Украине грозит обернуться новым Чернобылем. Попытка властей компенсировать нехватку энергоресурсов за счёт досрочного выведения АЭС из ремонта может не только похоронить всю энергетику страны, но и привести к ядерной катастрофе.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1