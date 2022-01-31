Депутату Рады Бужанскому "стало страшно" после запуска на Украине всех энергоблоков АЭС

Ранее Лайф рассказывал о том, что энергокризис на Украине грозит обернуться новым Чернобылем. Попытка властей компенсировать нехватку энергоресурсов за счёт досрочного выведения АЭС из ремонта может не только похоронить всю энергетику страны, но и привести к ядерной катастрофе.