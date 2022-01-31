Депутату Рады Бужанскому "стало страшно" после запуска на Украине всех энергоблоков АЭС
Накануне в Незалежной подключили к системе четвёртый энергоблок Ровенской АЭС. Таким образом, впервые в истории страны одновременно заработали все 15 технологических комплексов.
Ровенская АЭС © Facebook / rnppofficial
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский прокомментировал запуск всех имеющихся на Украине энергоблоков атомных электростанций (АЭС).
"Вот теперь стало страшно по-настоящему", — написал депутат в телеграм-канале.
30 января НАЭК "Энергоатом" подключила к системе четвёртый энергоблок Ровенской АЭС. Таким образом, впервые в истории Украины одновременно заработали все 15 энергоблоков.
Ранее Лайф рассказывал о том, что энергокризис на Украине грозит обернуться новым Чернобылем. Попытка властей компенсировать нехватку энергоресурсов за счёт досрочного выведения АЭС из ремонта может не только похоронить всю энергетику страны, но и привести к ядерной катастрофе.
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