В России 230 школ находятся на карантине
Ранее в Минпросвещения сообщили, что переводить все учреждения на дистанционку не планируется. Этот вопрос каждый регион решает самостоятельно, в зависимости от эпидемиологической обстановки.
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По данным Минпросвещения, около 9% российских школьников сегодня обучаются дистанционно, на карантине находится всего 230 школ. Такая информация опубликована на официальном портале министерства.
"Процент численности обучающихся в закрытых классах (от общего числа школьников) — 8,69%. Всего в 230 школах в 41 регионе сохраняются карантинные меры в связи с распространением CoViD-19", — говорится на сайте.
Как сообщал ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов, полностью переводить все школы в России на дистанционное обучение не планируется. Этот вопрос каждый регион решает самостоятельно, в зависимости от эпидемиологической обстановки.
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