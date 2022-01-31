НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

В России 230 школ находятся на карантине

Ранее в Минпросвещения сообщили, что переводить все учреждения на дистанционку не планируется. Этот вопрос каждый регион решает самостоятельно, в зависимости от эпидемиологической обстановки.

31 января, 07:30
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

По данным Минпросвещения, около 9% российских школьников сегодня обучаются дистанционно, на карантине находится всего 230 школ. Такая информация опубликована на официальном портале министерства.

"Процент численности обучающихся в закрытых классах (от общего числа школьников) — 8,69%. Всего в 230 школах в 41 регионе сохраняются карантинные меры в связи с распространением CoViD-19", — говорится на сайте.

В Мордовии несовершеннолетним запретили посещать музеи, кафе и ТЦ из-за ковида

В Мордовии несовершеннолетним запретили посещать музеи, кафе и ТЦ из-за ковида

Как сообщал ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов, полностью переводить все школы в России на дистанционное обучение не планируется. Этот вопрос каждый регион решает самостоятельно, в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1