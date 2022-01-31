В России 230 школ находятся на карантине

По данным Минпросвещения, около 9% российских школьников сегодня обучаются дистанционно, на карантине находится всего 230 школ. Такая информация опубликована на официальном портале министерства.

"Процент численности обучающихся в закрытых классах (от общего числа школьников) — 8,69%. Всего в 230 школах в 41 регионе сохраняются карантинные меры в связи с распространением CoViD-19", — говорится на сайте.