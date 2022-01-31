Анна Кузнецова предложила полностью запретить педофилам доступ в Интернет

"Доступ к Интернету — это тоже возможный инструмент для совершения преступления, поэтому надо ограничивать и полностью запрещать доступ в сеть Интернет", — отметила она в эфире RT.

Ранее, 28 января, президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов, а также за совершённое впервые насилие двух и более детей. Ранее максимальный срок давали только за изнасилование лиц младше 14 лет преступниками, которые до этого уже были судимы за аналогичные преступления.