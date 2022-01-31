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Анна Кузнецова предложила полностью запретить педофилам доступ в Интернет

Также ранее в России был принят закон о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов, а также за совершённое впервые насилие двух и более детей.

31 января, 07:16
<p>Фото © ТАСС / Марина Круглякова</p>

Фото © ТАСС / Марина Круглякова

Доступ в Интернет педофилам должен быть запрещён полностью, считает вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

"Доступ к Интернету — это тоже возможный инструмент для совершения преступления, поэтому надо ограничивать и полностью запрещать доступ в сеть Интернет", — отметила она в эфире RT.

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Ранее, 28 января, президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов, а также за совершённое впервые насилие двух и более детей. Ранее максимальный срок давали только за изнасилование лиц младше 14 лет преступниками, которые до этого уже были судимы за аналогичные преступления.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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