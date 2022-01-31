В Минсельхозе не ожидают резкого роста цен на молочную продукцию в 2022 году

Минсельхоз РФ в связи с принимаемыми мерами по стабилизации рынка не ожидает резкого роста цен на молоко и молочную продукцию в 2022 году. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Принимаемые меры в целом позволят обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке сырья и готовой молочной продукции. Минсельхоз не ожидает резкого роста цен в этом сегменте в 2022 году", — отмечается в сообщении.

В министерстве добавили, что, несмотря на существенное увеличение издержек производителей, на протяжении прошлого года динамика стоимости молочной продукции оставалась ниже темпов продовольственной инфляции. Отмечается, что предприятия максимально сдерживают рост благодаря оптимизации внутренних процессов и снижению собственной маржинальности.

Однако, по мнению ведомства, на фоне повышения затрат на электроэнергию, логистику, ветеринарные препараты, упаковку и другие составляющие себестоимости вероятны случаи пересмотра стоимости отдельных позиций.