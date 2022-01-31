Премьер Эстонии Каллас призвала Германию помочь Украине
По её словам, все европейские страны считают, что Россия "агрессивно нагнетает ситуацию". Также все эти государства едины в поддержке Незалежной и её самообороны.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото © Instagram / kajakallas
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Германия должна помочь Украине на фоне "осложнения" ситуации на российско-украинской границе. Об этом она сообщила в беседе с Bild.
"Мы призываем наших немецких партнёров прислушиваться к мнению украинцев. Украина обратилась за помощью. Стране нужна помощь в самообороне от агрессора", — заявила она.
По словам Каллас, все европейские страны считают, что Россия "агрессивно нагнетает ситуацию". Также все эти государства едины в поддержке Украины и её самообороны.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
Комментариев: 0