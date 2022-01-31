Премьер Эстонии Каллас призвала Германию помочь Украине

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Германия должна помочь Украине на фоне "осложнения" ситуации на российско-украинской границе. Об этом она сообщила в беседе с Bild.

"Мы призываем наших немецких партнёров прислушиваться к мнению украинцев. Украина обратилась за помощью. Стране нужна помощь в самообороне от агрессора", — заявила она.