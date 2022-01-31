В НАТО собираются изучить "операции по оказанию влияния" в Арктике
Подобные исследования альянс проводит с 2018 года. В данном случае итоговый отчёт должен включать раздел с подробным анализом дискурса вокруг представительства России в Арктическом совете.
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Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций (NATO StratCom COE) намерен взять на работу специалистов, которые проанализируют повестку по Арктике, распространяемую различными странами, а также попытки государств оказывать влияние в этом регионе. Об этом свидетельствует тендер, с которым ознакомился RT.
"NATO StratCom COE проводит тендер на осуществление исследования стратегических коммуникаций и операций по оказанию влияния в Арктике", — сообщается в документе.
Отмечается, что подобные исследования НАТО проводит с 2018 года. Однако теперь в обязанности специалистов будет входить изучение официальной риторики и политических ценностей, транслируемых государствами — членами Арктического совета, Китаем и Североатлантическим альянсом. Также эксперты должны будут изучить тенденции операций по оказанию влияния, которые касаются Арктики, за последние десять лет. В том числе речь идёт и о распространении дезинформации.
Итоговый отчёт должен включать раздел с подробным анализом дискурса вокруг представительства России в Арктическом совете. Сама РФ возглавляет организацию с 2021 по 2023 год. За это время планируется развивать сотрудничество с участниками форума по вопросам, касающимся населения Арктики, охраны окружающей среды, развития региона и укрепления роли совета как площадки для сотрудничества.
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