В НАТО собираются изучить "операции по оказанию влияния" в Арктике

Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций (NATO StratCom COE) намерен взять на работу специалистов, которые проанализируют повестку по Арктике, распространяемую различными странами, а также попытки государств оказывать влияние в этом регионе. Об этом свидетельствует тендер, с которым ознакомился RT.

"NATO StratCom COE проводит тендер на осуществление исследования стратегических коммуникаций и операций по оказанию влияния в Арктике", — сообщается в документе.

Отмечается, что подобные исследования НАТО проводит с 2018 года. Однако теперь в обязанности специалистов будет входить изучение официальной риторики и политических ценностей, транслируемых государствами — членами Арктического совета, Китаем и Североатлантическим альянсом. Также эксперты должны будут изучить тенденции операций по оказанию влияния, которые касаются Арктики, за последние десять лет. В том числе речь идёт и о распространении дезинформации.

Итоговый отчёт должен включать раздел с подробным анализом дискурса вокруг представительства России в Арктическом совете. Сама РФ возглавляет организацию с 2021 по 2023 год. За это время планируется развивать сотрудничество с участниками форума по вопросам, касающимся населения Арктики, охраны окружающей среды, развития региона и укрепления роли совета как площадки для сотрудничества.