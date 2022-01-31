Глава ЛНР Пасечник: Идея о поставках оружия в Донбасс может остудить горячие головы

"Для нас это важная инициатива, за которую мы благодарны и Андрею Турчаку, и другим российским законодателям и политикам. Это искренний символичный жест, который не только показывает, что Россия нас не бросит в трудную минуту, но сейчас предпринимает шаги, чтобы остудить горячие головы на Украине, которые грезят об "оружии победы" и каком-то военном превосходстве над республиками", — сказал Пасечник.