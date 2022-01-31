Глава ЛНР Пасечник: Идея о поставках оружия в Донбасс может остудить горячие головы
Руководитель республики выразил благодарность и отметил, что эта инициатива является "искренним символичным жестом", который также показывает, что РФ не бросит регион в трудную минуту.
Леонид Пасечник © ТАСС / Александр Река
Инициатива российских сенаторов о поставке оружия в Донбасс может "остудить горячие головы". Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в беседе с РИА "Новости".
"Для нас это важная инициатива, за которую мы благодарны и Андрею Турчаку, и другим российским законодателям и политикам. Это искренний символичный жест, который не только показывает, что Россия нас не бросит в трудную минуту, но сейчас предпринимает шаги, чтобы остудить горячие головы на Украине, которые грезят об "оружии победы" и каком-то военном превосходстве над республиками", — сказал Пасечник.
Напомним, что секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак высказался о необходимости России поддержать ДНР и ЛНР поставками отдельных видов вооружений. Позже с таким предложением к руководству РФ обратился глава фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев. Он заявил, что осуществляемый Западом сценарий на Украине напоминает возврат к нацизму и бандеровщине.
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