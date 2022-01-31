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"Ушёл в вечность": Умер пёс Дружок, ставший символом преданности во время паводка в Приамурье в 2013 году

Девять лет назад собака всю ночь простояла по шею в воде на крыльце затопленного дома в селе Владимировка. После того как хозяйка рассказала эту историю в соцсетях, Дружок стал настоящим героем.

31 января, 05:28

Пёс Дружок рядом с памятником, установленным в его честь © "Амурская правда"

В Благовещенске умер пёс по кличке Дружок, который стал символом преданности во время паводка в 2013 году. Печальную новость рассказала хозяйка собаки Елена Андреева.

Пёс Дружок рядом с памятником, установленным в его честь © "Амурская правда"

Пёс Дружок рядом с памятником, установленным в его честь © "Амурская правда"

"29 января ушёл в вечность Дружок. Возраст взял своё", — сказала она в беседе с "Амурской правдой".

Во время аномального паводка 2013 года пёс всю ночь простоял по шею в воде на крыльце затопленного дома в селе Владимировка и стал символом преданности. Его хозяев эвакуировали, но собака сбежала от соседей и вернулась к родному дому. Владельцы приплыли за Дружком утром на лодке. Историю о подвиге собаки хозяйка рассказала в соцсети, после чего Дружок стал настоящим героем.

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Летом 2015 года ему поставили бронзовый памятник на набережной реки Амур в Благовещенске. Пёс как будто наблюдает за уровнем воды, положив передние лапы на парапет. На табличке, которая установлена на памятнике, сказано: "Собака по кличке Дружок, ставшая во время наводнения 2013 года в Амурской области символом мужества, преданности, любви к дому и Родине".

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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