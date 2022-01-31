Политолог Суздальцев заявил, что США держат Порошенко "в запасе" на замену Зеленскому
По мнению эксперта, американцы видят борьбу между действующим и бывшим президентами Украины как противостояние "хороших и чертовски хороших ребят в их понимании".
Экс-президент Украины Пётр Порошенко © ТАСС / EPA
Экс-президент Украины Пётр Порошенко нужен США и рассматривается как альтернатива нынешнему лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому. Такое мнение высказал политолог Андрей Суздальцев.
По его мнению, Порошенко котируется в Вашингтоне, так как считается, что он стабилизировал ситуацию в 2014–2015 годах, подписал Минские соглашения и не позволил Украине распасться на отдельные квазигосударства. Политик остаётся "в запасе" Белого дома и в будущем сможет вновь стать президентом Украины, полагает политолог.
"Сейчас Порошенко является самой реальной альтернативой тому же Зеленскому. Американцам здесь нет проблемы, они видят всю эту борьбу как борьбу между хорошими и чертовски хорошими ребятами в их понимании", — отметил эксперт в беседе с РИА "Новости".
Суздальцев добавил, что действующий президент Незалежной вряд ли начнёт какие-то боевые действия против России, а вот бывший способен это сделать.
"А на Украине большой дефицит людей, которые могут принимать решения. Считается, что Порошенко — истинный противник, враг России", — заявил политолог.
Как уже рассказывал Лайф, на Украине Порошенко предъявили обвинение в госизмене, но экс-президент спешно покинул страну после попытки вызвать его на допрос. Из-за границы Порошенко даже записал грозное видео для Зеленского и пообещал разобраться, кто из них изменник. 17 января 2022 года политик вернулся на Украину и тут же получил повестку. Суд отпустил Порошенко под личное обязательство. За экс-лидера Незалежной предлагали внести рекордный залог в размере одного миллиарда гривен (эта сумма по нынешнему курсу эквивалентна почти 36 миллионам долларов), но его отпустили просто так, без залога.
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