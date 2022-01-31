Политолог Суздальцев заявил, что США держат Порошенко "в запасе" на замену Зеленскому

Экс-президент Украины Пётр Порошенко нужен США и рассматривается как альтернатива нынешнему лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому. Такое мнение высказал политолог Андрей Суздальцев.

По его мнению, Порошенко котируется в Вашингтоне, так как считается, что он стабилизировал ситуацию в 2014–2015 годах, подписал Минские соглашения и не позволил Украине распасться на отдельные квазигосударства. Политик остаётся "в запасе" Белого дома и в будущем сможет вновь стать президентом Украины, полагает политолог.

"Сейчас Порошенко является самой реальной альтернативой тому же Зеленскому. Американцам здесь нет проблемы, они видят всю эту борьбу как борьбу между хорошими и чертовски хорошими ребятами в их понимании", — отметил эксперт в беседе с РИА "Новости".

Суздальцев добавил, что действующий президент Незалежной вряд ли начнёт какие-то боевые действия против России, а вот бывший способен это сделать.