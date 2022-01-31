Apple изобрела технологию для разблокировки айфона ухом

Apple запатентовала новую функцию наушников AirPods, которая позволит снимать блокировку iPhone. Об этом сообщает издание Patently Apple со ссылкой на базу USPTO (Ведомство по патентам и товарным знакам США).

Данная технология называется "Система идентификации пользователя с помощью наушников". Отмечается, что теоретически гарнитура AirPods может запоминать особенности уха пользователя. Устройство будет полагаться на особую импульсную характеристику, которая уникальна для каждой ушной раковины.

Уточняется, что если пользователь вложит в ухо наушники, записанные на другого человека, то система заблокирует доступ. По словам инженеров, если система покажет себя надёжной, то её будут применять для разблокировки гаджетов Apple. Не исключено, что данная опция заменит дактилоскопический или биометрический сенсор на iPhone либо же будет работать с ними вместе.