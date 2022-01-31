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Власти Новосибирской области сообщили о мощной DDoS-атаке на серверы правительства региона

Наибольшим образом она отразилась на работе медицинской информационной системы и кол-центра 122, рассказал министр цифрового развития региона Сергей Цукарь.

31 января, 03:59

© Pixabay

Утром в понедельник, 31 января, произошла DDoS-атака на информационные сервисы Правительства Новосибирской области. Об этом сообщил министр цифрового развития региона Сергей Цукарь.

"Сегодня в 08:15 (04:15 мск) была зафиксирована мощная DDoS-атака на сеть Правительства Новосибирской области, на государственные информационные системы, которые находятся во внешнем контуре", — сказал Цукарь на оперативном совещании.

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По его словам, мощность атаки достигала 10–12 гигабит в секунду. При этом ситуация осложняется тем, что утро понедельника — наиболее пиковое по загрузке время. Довольно сложно фильтровать трафик, который производится именно злоумышленниками, пояснил министр.

Информация об атаке доведена до правоохранительных органов. Сейчас они совместно с оператором связи проводят фильтрацию трафика.

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"Сейчас все сервисы стабилизировали. Сейчас видим, что атака продолжается волнами. Будем мониторить и дальше отражать эти атаки… Самое, где это отразилось, — это на работе медицинской информационной системы и работе кол-центра 122", — добавил Цукарь.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил принять все меры для восстановления работы сервисов правительства региона и кол-центров. Он допустил, что возможны кратковременные перерывы видео-конференц-связи.

Ранее СМИ сообщали, что хакеры из КНДР атаковали российских дипломатов перед Новым годом.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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