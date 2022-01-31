Невролог Прокопенко рассказал, кому грозит инсульт из-за ковида

Коронавирус может вызвать инсульт во время или после заболевания. Об этом рассказал научный руководитель службы неврологии и нейрореабилитации ФСНКЦ ФМБА России невролог Семён Прокопенко.

"Сейчас появилась категория людей, у которых осложнения наступают или в остром периоде коронавирусной инфекции, либо впоследствии. Потому что достаточно часто в варианте системного заболевания повышается склонность к тромбозам после CoViD. Если человек после коронавируса принимает антикоагулянты, то риск развития инсульта растёт", — сказал Прокопенко в беседе с Ura.ru.