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Невролог Прокопенко рассказал, кому грозит инсульт из-за ковида

По словам специалиста, сейчас появилась категория людей, у которых осложнения наступают либо в остром периоде коронавирусной инфекции, либо впоследствии.

31 января, 03:36

© ТАСС / Владимир Гердо

Коронавирус может вызвать инсульт во время или после заболевания. Об этом рассказал научный руководитель службы неврологии и нейрореабилитации ФСНКЦ ФМБА России невролог Семён Прокопенко.

"Сейчас появилась категория людей, у которых осложнения наступают или в остром периоде коронавирусной инфекции, либо впоследствии. Потому что достаточно часто в варианте системного заболевания повышается склонность к тромбозам после CoViD. Если человек после коронавируса принимает антикоагулянты, то риск развития инсульта растёт", — сказал Прокопенко в беседе с Ura.ru.

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Невролог также перечислил другие группы риска по инсульту. К ним эксперт отнёс людей, имеющих цереброваскулярные заболевания, например гипертоническую болезнь со стажем и прогрессирующий атеросклероз, а также страдающих сахарным диабетом и нарушением ритма сердца.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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