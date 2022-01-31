Пасечник ответил на идею Конгресса США объявить ЛНР и ДНР террористами: Точно сломают зубы
Глава Луганской Народной Республики напомнил, что Соединённые Штаты "уже 60 лет пытаются различными санкциями задавить Кубу и у них ничего не выходит". Не выйдет и в случае с Донбассом, подчеркнул он.
Леонид Пасечник © ТАСС / Александр Река
Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник прокомментировал законопроект американских конгрессменов, который предлагает объявить террористами "поддерживаемые Россией" силы в Донбассе.
"Против республик уже введено огромное количество мыслимых и немыслимых санкций только потому, что мы существуем и осмелились защищать свои права и свои убеждения. США уже 60 лет пытаются различными санкциями задавить Кубу, и у них ничего не выходит. И об нас они точно сломают зубы", — сказал Пасечник в интервью РИА "Новости".
Глава ЛНР добавил, что не видит преград для конгрессменов США "насаждать демократию" исключительно так, как они это понимают и как им это выгодно. По словам Пасечника, спустя "восемь лет войны, угроз и давления" его такие заявления "нисколько не заботят".
Ранее глава ЛНР заявил, что Украина тайком стягивает тяжёлое вооружение в Донбасс. По его словам, украинские силовики с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) глушат беспилотники наблюдателей ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение запрещённых вооружений.
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