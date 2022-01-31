Пасечник ответил на идею Конгресса США объявить ЛНР и ДНР террористами: Точно сломают зубы

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник прокомментировал законопроект американских конгрессменов, который предлагает объявить террористами "поддерживаемые Россией" силы в Донбассе.

"Против республик уже введено огромное количество мыслимых и немыслимых санкций только потому, что мы существуем и осмелились защищать свои права и свои убеждения. США уже 60 лет пытаются различными санкциями задавить Кубу, и у них ничего не выходит. И об нас они точно сломают зубы", — сказал Пасечник в интервью РИА "Новости".

Глава ЛНР добавил, что не видит преград для конгрессменов США "насаждать демократию" исключительно так, как они это понимают и как им это выгодно. По словам Пасечника, спустя "восемь лет войны, угроз и давления" его такие заявления "нисколько не заботят".