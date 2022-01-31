Подразделения ВВО России развернули в Белоруссии единую систему управления войсками
В Минобороны РФ отметили, что на всех пунктах работает видео-конференц-связь, благодаря которой командиры разных степеней могут передавать сигналы управления в режиме реального времени.
© ИТАР-ТАСС / Дмитрий Рогулин
Подразделения Восточного военного округа (ВВО) России, которые участвуют в проверке сил реагирования Союзного государства, начали развёртывание полевых пунктов в Белоруссии, а также организовали единую систему управления войсками. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Специалистами войск связи организована единая система управления войсками. В систему управления вошли пункты управления привлекаемых подразделений, находящихся на полигонах", — рассказали в ведомстве.
На всех пунктах управления работает видео-конференц-связь, благодаря которой командиры разных уровней могут передавать сигналы в режиме реального времени. Также проведены инженерные работы для размещения пунктов управления на местности, сейчас военнослужащие маскируют их.
Проверка сил реагирования Союзного государства пройдёт в два этапа. На первом, который продлится до 9 февраля, будут выполнены перебазирование и создание группировок войск в Белоруссии, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, воздушной границы, а также проверка средств противовоздушной обороны. На втором этапе — с 10 по 20 февраля — запланированы совместные учения "Союзная решимость – 2022": планируется отработать вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
Ранее в Белоруссии подчеркнули оборонительный характер учений "Союзная решимость – 2022". Начальник Главного управления боевой подготовки вооружённых сил республики Андрей Некрашевич отметил, что численность иностранных войск у рубежей страны составляет примерно 30 тысяч человек, не говоря о большом количестве авиации и тяжёлой техники.
Лента новостей
В ОАЭ заявили о перехвате баллистической ракеты хуситов и уничтожении пусковой установки
сегодня в 02:15
"Молились — всё, что мы делали": Спасший москвичку из пожара парень рассказал, как не почувствовал капающий на него пластик
сегодня в 01:56
Посол Украины Маркарова опровергла заявления о "растущей напряжённости" в отношениях с США
сегодня в 01:44
Комментариев: 0