В ОАЭ заявили о перехвате баллистической ракеты хуситов и уничтожении пусковой установки
Это нападение движения "Ансар Аллах" на Объединённые Арабские Эмираты стало третьим с начала года. В результате атаки жертв и пострадавших нет, осколки снаряда упали вне населённых пунктов.
© Twitter / Sky_Earth4455
Силы ПВО Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) сбили баллистическую ракету, запущенную хуситами (движение "Ансар Аллах") из йеменской провинции Эль-Джауф. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны страны в "Твиттере".
"Министерство обороны объявляет об уничтожении баллистической ракеты, запущенной в сторону ОАЭ террористической группировкой хуситов, это нападение не привело к жертвам, осколки ракеты упали вне населённых пунктов", — отмечается в сообщении.
В Минобороны ОАЭ добавили, что ВВС страны и арабской коалиции уничтожили пусковую установку, с которой была выпущена ракета.
تعلن قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع بدولة الإمارات عن تدمير منصة وموقع إطلاق الصاروخ البالستي الذي اطلق من الجوف الساعة 0050 بتوقيت الإمارات الإثنين 31/1/2022 علماً أنه كان قد تم اعتراض الصاروخ الساعة 0020 بواسطة دفاعاتنا الجوية، مرفق فيديو تدمير منصة وموقع إطلاق الصاروخ. pic.twitter.com/HxJzsgPm6X— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) January 30, 2022
Это нападение хуситов на ОАЭ стало третьим с начала года. Напомним, 17 января при атаке беспилотников на нефтяной объект в Абу-Даби погибло три человека. Хуситы аргументировали свои действия тем, что Эмираты принимают участие в местном вооружённом конфликте, несмотря на требования не делать этого. После этого арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала бомбардировки столицы Йемена Саны, погибли десятки человек. 24 января хуситы нанесли ещё один удар по ОАЭ, но обе выпущенные ракеты были перехвачены.
Лента новостей
"Молились — всё, что мы делали": Спасший москвичку из пожара парень рассказал, как не почувствовал капающий на него пластик
сегодня в 01:56
Посол Украины Маркарова опровергла заявления о "растущей напряжённости" в отношениях с США
сегодня в 01:44
Express: Риск повторного заражения "омикроном" в 5,4 раза выше, чем "дельтой"
сегодня в 01:36
Комментариев: 0