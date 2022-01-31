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В ОАЭ заявили о перехвате баллистической ракеты хуситов и уничтожении пусковой установки

Это нападение движения "Ансар Аллах" на Объединённые Арабские Эмираты стало третьим с начала года. В результате атаки жертв и пострадавших нет, осколки снаряда упали вне населённых пунктов.

31 января, 02:15

© Twitter / Sky_Earth4455

Силы ПВО Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) сбили баллистическую ракету, запущенную хуситами (движение "Ансар Аллах") из йеменской провинции Эль-Джауф. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны страны в "Твиттере".

"Министерство обороны объявляет об уничтожении баллистической ракеты, запущенной в сторону ОАЭ террористической группировкой хуситов, это нападение не привело к жертвам, осколки ракеты упали вне населённых пунктов", — отмечается в сообщении.

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В Минобороны ОАЭ добавили, что ВВС страны и арабской коалиции уничтожили пусковую установку, с которой была выпущена ракета.

Это нападение хуситов на ОАЭ стало третьим с начала года. Напомним, 17 января при атаке беспилотников на нефтяной объект в Абу-Даби погибло три человека. Хуситы аргументировали свои действия тем, что Эмираты принимают участие в местном вооружённом конфликте, несмотря на требования не делать этого. После этого арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала бомбардировки столицы Йемена Саны, погибли десятки человек. 24 января хуситы нанесли ещё один удар по ОАЭ, но обе выпущенные ракеты были перехвачены.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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