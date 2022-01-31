В ОАЭ заявили о перехвате баллистической ракеты хуситов и уничтожении пусковой установки

Силы ПВО Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) сбили баллистическую ракету, запущенную хуситами (движение "Ансар Аллах") из йеменской провинции Эль-Джауф. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны страны в "Твиттере".

"Министерство обороны объявляет об уничтожении баллистической ракеты, запущенной в сторону ОАЭ террористической группировкой хуситов, это нападение не привело к жертвам, осколки ракеты упали вне населённых пунктов", — отмечается в сообщении.

В Минобороны ОАЭ добавили, что ВВС страны и арабской коалиции уничтожили пусковую установку, с которой была выпущена ракета.