Посол Украины Маркарова опровергла заявления о "растущей напряжённости" в отношениях с США

Посол Украины в США Оксана Маркарова опровергла появившиеся в последние дни сообщения о "растущей напряжённости" в отношениях между Вашингтоном и Киевом из-за якобы имеющих место разногласий в оценках ситуации на границе Незалежной.

"Никаких трений между нашими странами нет. Послушайте, у нас могут проходить определённые дискуссии, могут быть разные точки зрения, но США являются нашим стратегическим партнёром, я бы даже сказала — стратегическим другом номер один", — сказала дипломат в интервью телеканалу CBS.

Маркарова утверждает, что отношения между Украиной и Соединёнными Штатами, особенно в течение последнего года, были "на самом высоком уровне за последние 30 лет".