Посол Украины Маркарова опровергла заявления о "растущей напряжённости" в отношениях с США
Глава дипмиссии Незалежной утверждает, что отношения между двумя странами, особенно в течение последнего года, были "на самом высоком уровне за последние 30 лет" и "никаких трений нет".
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден © ТАСС / AP / Evan Vucci
Посол Украины в США Оксана Маркарова опровергла появившиеся в последние дни сообщения о "растущей напряжённости" в отношениях между Вашингтоном и Киевом из-за якобы имеющих место разногласий в оценках ситуации на границе Незалежной.
"Никаких трений между нашими странами нет. Послушайте, у нас могут проходить определённые дискуссии, могут быть разные точки зрения, но США являются нашим стратегическим партнёром, я бы даже сказала — стратегическим другом номер один", — сказала дипломат в интервью телеканалу CBS.
Маркарова утверждает, что отношения между Украиной и Соединёнными Штатами, особенно в течение последнего года, были "на самом высоком уровне за последние 30 лет".
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщал о растущей напряжённости между Вашингтоном и Киевом. Утверждалось, что президент США Джо Байден и его помощники недовольны тем, что украинское руководство "преуменьшает угрозу" якобы возможной эскалации со стороны РФ, а также "без особой благодарности" принимает поддержку со стороны Америки. В Киеве же считают, что США "чрезмерно реагируют" на сложившуюся ситуацию, "сея панику и внося беспорядок в экономику" Украины, при этом отказываются вводить превентивные санкции в отношении Москвы.
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