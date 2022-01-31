"Молились — всё, что мы делали": Спасший москвичку из пожара парень рассказал, как не почувствовал капающий на него пластик

Парень, через окно спасший девушку из полыхающей квартиры на девятом этаже в Южном Чертанове в Москве, рассказал о подробностях пожара. Видео © SHOT

Одним из парней, который участвовал в спасении девушки из полыхающей квартиры в Южном Чертанове, оказался 20-летний студент РЭУ имени Плеханова Адель Ахметзянов. Он рассказал телеграм-каналу SHOT о подробностях пожара, а также о том, как ребятам удалось вырваться из жилища, охваченного огнём.

Парень и его друг Тимур снимали в сгоревшей трёшке комнаты. Пожар начался, когда к ним в гости пришли друзья — Ирина и Игорь. По словам Аделя, всё началось с того, что он почувствовал запах горелых проводов, чем поделился с Игорем. Затем в квартире полностью выключился свет, ребята услышали странный свист. Они решили проверить свои догадки — и увидели, что за дверью уже вовсю бушует пожар. Дым быстро проник во все комнаты, из-за чего было нечем дышать. Студенты сразу бросились к окну, которое и стало их спасением. Они перелезли через подоконник и буквально повисли на раме, жадно глотая свежий воздух.

"Мы оба висели уже там, молились — всё, что мы делали", — вспоминает Адель.

Ребята начали стучать в окна соседей снизу, которые, к счастью, оказались дома. Ошарашенный мужчина открыл окна, и парни смогли перебраться с девятого этажа на восьмой, а затем помогли перелезть и своей подруге Ирине, которая сильно боялась упасть.

"Она повисла. Она очень боялась, кстати. Тимур ей говорил: "Всё, это только последний такой шанс. Другого шанса нет", — рассказал собеседник SHOT.

После благополучного спасения ребята намочили тряпки, через которые дышали, высунувшись из окна. Однако они совсем не заметили, как на них с верхнего этажа капает пластик расплавленной от огня рамы. Из-за этого парни пострадали, пояснил Адель. Так, после пожара в больницу с 20-процентными ожогами тела попали Тимур и Игорь, причём последний находится в реанимации. Адель и Ирина же получили лёгкие травмы, их не госпитализировали.