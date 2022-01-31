Какими санкциями пытается испугать Россию Британия Политолог Александр Роджерс — о том, что скрывается за новыми английскими рестрикциями и каким мишеням придётся отказаться от своих богатств. 30 января, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Глава МИД Британии Лиз Трасс, можно сказать, слезла с танка и заявила, что Лондон введёт новые санкции против Российской Федерации в ближайшие дни. В качестве обоснования рестрикций приводится предельно неясная формулировка "в связи с ситуацией вокруг Украины". Кстати, а что с ней? Неотвратимое российское вторжение, о котором уже несколько месяцев вещает каждая западная пропагандистская помойка, так и не началось. Сроки уже несколько раз сдвигали, но Россия на объявленную войну по-прежнему не является.

По факту Россия ничего противозаконного не сделала. И даже Мураев, которого британские спецслужбы объявили "ставленником Кремля", которого якобы мы хотим поставить во главе Украины, на самом деле находится в российских санкционных списках. Так что вводить ограничения против России не за что. Но когда это останавливало коллективный Запад? Нет времени объяснять, нужно срочно "вещать" о российской агрессии, иначе Бориса Джонсона отправят в отставку за противозаконные вечеринки во время пандемии и связанных с ней ограничений.

Вообще, слушания в британском парламенте по этому поводу выглядели феерично. "Вы почему нарушили установленные вами же карантинные ограничения?", "Да я тут Украину от вторжения защищаю!". Надо уточнить, может Борис ещё и крокодилов на берегу Темзы разгоняет…

Но вернёмся к анонсированным санкциям. За что они? Не уточняется. В чём будут заключаться? Тоже не сообщается. "Ничего не исключается", — попыталась нагнать тумана (будто его и без того мало на острове) госпожа Трасс. Если ничего не исключается, то можно мне массаж ног и клубный сэндвич? Ради такого я готов в любые санкционные списки.

Как добавила министр иностранных дел Британии, "мы будем вводить санкции против тех, кто напрямую вовлечён в деятельность по дестабилизации на Украине". Серьёзно? Ну, тогда начинайте записывать: Джо Байден, Виктория Нуланд, нацистский коллаборационист Джордж Сорос, Майкл Макфол, гражданин Израиля Игорь Коломойский, баптистский пастор Александр Турчинов, военный преступник Пётр Порошенко, Арсений Яценюк из Майями, зачинщик госпереворота Мустафа Найем, предводители нацистских группировок Олег Тягнибок, Дмитрий Ярош и Андрей Билецкий, автор учебника по проведению государственных переворотов Эдвард Люттвак. Продолжать? Вы же записываете? У меня есть подробные списки всех фигурантов, могу и доказательную базу предоставить, по первому запросу. Или это сильно другое?

Дальше следует ещё одна пафосная фраза: "У олигархов Путина и российских компаний, которые служат опорой для российского государства, не получится спрятаться". Во-первых, никто и не собирался прятаться. Особенно от Анфисы в ночном горшке верхом на танке. Во-вторых, если какие-то компании служат опорой для российского государства, то это хорошо. Это правильные, патриотичные компании. Или британцы имеют что-то против российского государства? Ну так и скажите — мы тогда начнём прессовать компании, на которые опирается британское государство (например, "Бритиш петролеум", а то что-то она у нас засиделась).

Глава МИД Британии также не исключила, что собственность "российских олигархов" в Лондоне может быть конфискована. Ой, да на здоровье! Их уже много лет назад товарищ Путин предупреждал, что нужно вернуть капиталы на Родину, иначе "замучаются пыль глотать". Кто не послушался — сам себе злобный дурак.

И пожёстче там с ними, пожёстче — чтобы впредь ни у кого и мысли не возникало бежать с наворованным из России в Лондон.

У меня вообще есть сильное подозрение, что вся эта шумиха с "агрессией" и санкциями затеяна исключительно с целью пограбить жирных барашков, сбежавших из России. У потомков пиратов и наркоторговцев, извините, у благородных джентльменов с деньгами, в последнее время не очень, а тут кожаные мешки с деньгами перед глазами. Нельзя же так нервничать, честное слово! Разговоры о том, что нужно эти деньги забрать себе, то есть гневно конфисковать как "незаконные", идут, если не ошибаюсь, ещё с 2016 года. Джентльмены и так терпели несколько лет, надо отдать должное их выдержке.

Нужно срочно организовать какое-нибудь "хайли-лайкли", потому что деньги от разграбления Ливии уже закончились, а с Венесуэлы удалось конфисковать совсем небольшую сумму. Джентльменам хочется кушать.

Авторы