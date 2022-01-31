Экономист Сорокина напомнила, кому в феврале поднимут пенсии
В частности, произойдёт индексация ежемесячных выплат по инвалидности и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, вдовам погибших и умерших ветеранов Великой Отечественной войны.
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Доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Лариса Сорокина напомнила россиянам об индексации пенсий. Она отметила, что в январе пенсии уже были проиндексированы на 5,9%, но, так как уровень инфляции превысил прогнозы, с 1 февраля пенсионеры вновь получат проиндексированные выплаты — уже на 8,6%.
"Февральское увеличение пенсий будет идти уже по отношению к декабрю, иными словами, пенсию проиндексируют ещё на 2,5%, то есть на разницу между фактической (8,4%) и прогнозной (5,9%) инфляцией", — сказала Сорокина.
Также кандидат экономических наук рассказала, что с февраля произойдёт индексация регулярных выплат по инвалидности, выплат ликвидаторам аварии на ЧАЭС, вдовам погибших и умерших ветеранов Великой Отечественной войны, её участникам и ветеранам боевых действий. Материнский капитал тоже увеличат на 8,6%, пишет "Прайм".
Напомним, ещё в конце 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что власти не должны отступать от принципа индексации пенсий выше уровня инфляции. 12 января глава государства предложил правительству повысить пенсионные выплаты на 8,6%. 19 января Комитет Госдумы поддержал соответствующие поправки в законодательство, которые за два дня до этого были внесены на рассмотрение. По словам главы Минтруда РФ Антона Котякова, таким образом, средний размер пенсии неработающих пенсионеров составит 18 984 рубля. 26 января Совфед одобрил поправки об индексации пенсий на 8,6%, а уже через несколько дней Путин подписал соответствующий закон — об индексации пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года.
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