Экономист Сорокина напомнила, кому в феврале поднимут пенсии

Доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Лариса Сорокина напомнила россиянам об индексации пенсий. Она отметила, что в январе пенсии уже были проиндексированы на 5,9%, но, так как уровень инфляции превысил прогнозы, с 1 февраля пенсионеры вновь получат проиндексированные выплаты — уже на 8,6%.

"Февральское увеличение пенсий будет идти уже по отношению к декабрю, иными словами, пенсию проиндексируют ещё на 2,5%, то есть на разницу между фактической (8,4%) и прогнозной (5,9%) инфляцией", — сказала Сорокина.