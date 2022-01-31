Мисс США 2019 года Чесли Крист покончила с собой в Нью-Йорке

Мисс США 2019 года Чесли Крист найдена мёртвой в Нью-Йорке. Об этом сообщает газета The New York Post, ссылаясь на источники в полиции. По предварительным данным, девушка покончила жизнь самоубийством.

Как уточняется, тело 30-летней победительницы конкурса красоты обнаружили утром в воскресенье, 30 января, возле дома, где она жила.

Мисс США 2019 года Чесли Крист. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / chesliekryst

"Мы опустошены и глубоко опечалены, сообщая вам о кончине нашей любимой Чесли. Она излучала яркий свет, который наделял других людей по всему миру её красотой и силой. Она заботилась, любила, смеялась и сияла", — приводит издание заявление семьи Крист.

Незадолго до гибели модель опубликовала пост в "Инстаграме", где разместила свою фотографию с подписью "Пусть этот день принесёт вам покой". Также она оставила записку, где написала, что хочет оставить всё своей матери.

Мисс США 2019 года Чесли Крист. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / chesliekryst