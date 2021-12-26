Как москвичка потеряла ногу в 19 лет и стала топ-моделью с мировым именем

Сейчас успеху 42-летней Ольги Занозиной из Москвы многие завидуют — женщина успела стать отличной матерью для умницы-дочки и топ-моделью европейского уровня, которая едва успевает отвечать на приглашения и контракты. Но так было не всегда, и своё право на счастье Ольге пришлось выстрадать через пот, кровь и боль, которые длились годами. Она рассказала об этом Татьяне Денесюк в её проекте "Изнанка".

Роковое столкновение

Всё началось ещё в далёком детстве, когда 9-летняя Оля по глупости решила перебежать дорогу с подругой и попала под машину. Этот удар и стал точкой отсчёта, из-за которой начала развиваться злокачественная опухоль. У девочки начало болеть бедро, но её жалобам не поверила даже мама. "Всё ясно, в школу идти не хочешь", — решила она, но вмиг передумала, когда дочь не смогла встать с кровати.

Девочку отвели в больницу, где врач лишь пожал плечами. По его мнению, Оля просто переживала скачок роста и у неё ломило кости. К тому же она ходила в юбке и ногу, скорее всего, просто застудила. Но чтобы не отправлять девочку без лечения домой, ей назначили прогревание. "И так мне нагрели на саркому", — с кривой улыбкой рассказывала Ольга ведущей.

Дальше началась долгая химиотерапия в Москве, перед началом которой маме Оли посоветовали отрезать её роскошные длинные волосы. Потом стало ясно зачем — они выпадали клоками, превращая симпатичную девочку в домовёнка. Из-за лечения колено Оли распухло, и было очевидно, что здесь нужно радикальное решение. Врачи предложили поставить девочке имплант, удалив кость и мышцы. Хоть родители Оли и она сама были в ужасе, особых вариантов у них не было.

Ад и имплант

Фото © Instagram / os_kot и os_kot

С новым приспособлением жизнь Оли лучше не стала. Колено совсем не сгибалось, и когда девочка садилась, ей приходилось вытягивать ногу вперёд. Так имплант внутри после этого начинал заваливаться, и, чтобы подняться, Оле приходилось руками выправлять ногу под кожей и только тогда идти. Имплант отказывался приживаться, да к тому же девочка принялась усиленно расти, а потому разница с родной ногой составляла двадцать сантиметров.

С этими трудностями Оле помогали только родители и брат. Друзей у неё просто не оказалось. Старая компания быстро испарилась, увидев, как у девочки вылазят волосы, а новая никак не набиралась. "Как же я буду с тобой общаться, у тебя же ноги нет", — пожимали плечами её бывшие подруги. С постоянно хромающей Олей никто не хотел находиться рядом ни в школе, ни в техникуме. Все лишь откровенно смеялись и показывали на неё пальцем, когда она на негнущейся короткой ноге пыталась взобраться по лестнице.

Проблемы только начинались

Фото © Instagram / os_kot и os_kot

Когда доктор предложил поставить Оле аппарат Илизарова, чтобы позднее установить новый имплант, девочка — уже, впрочем, девушка — с готовностью согласилась, не понимая, собственно, на что даёт добро. Тогда её мама только за голову схватилась: "Оля, ты даже не представляешь!" И Оля действительно не представляла. Следующие полгода она провела на спине — то в больнице, то дома, а любая попытка встать рвала кожу.

Ей поставили в общей сложности восемь колец и 46 спиц, которые нужно было закручивать по три-четыре раза в день и не забывать обрабатывать спиртом. Приспособление проходило прямо сквозь ногу и вытягивало её постоянно, поэтому Оля близко познакомилась с невыносимой болью. Но это всё померкло, когда настало время операции.

Фото © Instagram / os_kot и os_kot

Медики неверно рассчитали количество наркоза, поэтому девушка очнулась на операционном столе, когда старый имплант ещё даже не вынули. Она чувствовала, как его выбивают, и не могла ничего сделать. Она надеялась лишь на то, что все мучения окупятся и новый имплант будет гораздо лучше старого. Было ли это так — сказать трудно, потому как с ним она проходила лишь полгода. Врачи занесли в рану золотистый стафилококк, а постоянную высокую температуру списывали на уникальность её случая.

Когда же из колена начало сочиться, медики принялись вымывать инфекцию антибиотиками. Но ударные дозы медикаментов лишь повлияли на внешность Оли — у неё опять выпали все волосы и ногти. Врачи предложили снова потянуть ногу и поставить новый имплант, но девушка была сыта по горло этой ситуацией. Она захотела ампутацию. Так в 19 лет Ольга Занозина осталась без ноги.

Попытки жить дальше

Свой протез Оля скрывала от всех — даже от будущего мужа. Она носила только плотные штаны и длинные кофты, обматывала протез дополнительно в толстый поролон — и в очень жаркую погоду тоже. Девушка делала вид, что ничем не отличается от остальных, потому что реакция окружающих на её протез всегда была неутешительной. Парень даже серьёзно раздумывал её бросить, когда узнал, что у Оли нет ноги. Но ей в итоге повезло найти себе хорошего молодого человека, с которым в браке у девушки и родилась дочь Ксения.

Оля всю жизнь стремилась сделать вид, что у неё нет никаких проблем, но всё изменилось после знакомства с одним из волонтёров в фонде "Благо дари миру". Там её с трудом уговорили полетать на дельталёте, а после — прыгнуть с парашютом. После этого Оля перехотела скрываться, она была намерена сдвинуть горы. В Сети она посмотрела, чем занимаются девушки на протезах, и буквально остолбенела, когда увидела их на подиуме. Зато теперь у молодой мамы была цель.

Фото © Instagram / os_kot и arman_alanya

В 2019 году Ольга устроила собственный показ мод "Мир стальной красоты", в котором дизайнерские наряды демонстрировали исключительно девушки с протезами. Так она хотела и себя принять, и другим показать, что жить на широкую ногу возможно, даже когда она — искусственная.

Но тогда как карьера новоиспечённой модели стремилась вверх, её личная жизнь приближалась к айсбергу. Ольга не стала раскрывать подробности. В интервью было заметно, что эта тема до сих пор доставляла ей боль. Она отметила лишь, что прожила с мужем в браке 12 лет, семь из которых он терроризировал её по любому поводу, пока она не решила всё прекратить. Отметить этот момент она решила с фанфарами — подав заявку на участие в конкурсе красоты "Мисс Москва".

Королева красоты

Фото © Instagram / os_kot

От каждого нового этапа конкурса Ольгу трясло лишь сильнее, и она постоянно порывалась бросить эту затею, но ей не давала дочь, которая поддерживала во всём. Молодая мама соревновалась с моделями на равных, демонстрируя таланты и участвуя в дефиле. Так ей удалось выиграть звание "Мисс зрительских симпатий", а позже — "Вице-мисс Лицо планеты" и "Топ-модель – 2021" на международном конкурсе "Мода и красота планеты".

Ольге начали предлагать сотрудничество модные фотографы, один из которых предложил ей необычную идею — и вот тогда о модели заговорили и в Европе. Захар Ишутин представил Ольгу в роли художницы Фриды Кало, и его проект попал во французский журнал Moevir, а лицо Оли — на обложку. Позже легенда фешен-мира Пьер Карден пригласил модель на свой показ. Молодой мамой стали восторгаться по всему миру, а её целеустремлённость растопила сердца очень серьёзных людей. Политолог Дмитрий Выдрин теперь намерен во что бы то ни стало представить Ольгу президенту Сирии, но его планам сейчас активно мешает пандемия.

Фото © Instagram / os_kot и zahar.ishutin