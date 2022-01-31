В Хабаровском крае лжемедцентр обманул более тысячи человек на 188 млн рублей

В Хабаровском крае лжемедцентр обманул свыше тысячи человек на общую сумму более 188 миллионов рублей, дело по 15 фигурантам передано в суд. Об этом сообщается на сайте "МВД-медиа".

"В ходе расследования установлено, что работники отдела продаж расположенной в Комсомольске-на-Амуре медицинской организации настоятельно рекомендовали всем клиентам организации бесплатно пройти полное обследование организма. При этом они не имели медицинского образования, а диагностика проводилась на аппарате, который относится к классу бытового оборудования для фитнеса", — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Лжемедики говорили пациентам, что у них якобы найдены тяжёлые хронические заболевания, и убеждали в необходимости срочного платного лечения. Как правило, жертвами злоумышленников становились пожилые люди, после психологического давления платившие за псевдолечение от 99 до 353 тысяч рублей. Им обещали, что частично затраты будут оплачены за счёт бюджетных средств по специальной федеральной программе. Многие пенсионеры брали деньги в кредит.

Сумма ущерба составила более 188,8 миллиона рублей. Потерпевшими по уголовному делу являются более тысячи жителей Комсомольска-на-Амуре, а также Амурского и Комсомольского районов Хабаровского края.

Фигурантам предъявлено обвинение, дело объёмом 158 томов передано в суд для рассмотрения по существу. При этом уголовные дела злоумышленников из Хабаровска и Благовещенска (Амурская область) выделены в отдельное производство. По некоторым из них суды уже вынесли обвинительные приговоры, часть дел находится на рассмотрении.