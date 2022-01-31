Киодо: Борис Джонсон отменил визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины
По данным телеканала NHK, поездка британского премьера в Токио должна была состояться в середине февраля. Предполагалось, что он встретится с Фумио Кисидой для обсуждения КНР, пандемии и других тем.
Борис Джонсон © ТАСС / PA
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил запланированный на середину февраля визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает Киодо со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
"Как сообщили несколько источников, японская и британская стороны вели приготовления, но Великобритания выступила с предложением об отмене визита в Японию в связи с ростом напряжённости ситуации вокруг Украины", — отмечает агентство.
Официально об этой поездке Джонсона не объявлялось, однако телеканал NHK 29 января сообщил, что британский премьер намерен встретиться с японским коллегой Фумио Кисидой. Стороны должны были обсудить Китай, Украину, борьбу с пандемией коронавируса и меры по достижению декарбонизации.
При этом генеральный секретарь Кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно на брифинге для журналистов 31 января опроверг сообщения о готовившемся визите Джонсона.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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