Киодо: Борис Джонсон отменил визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил запланированный на середину февраля визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает Киодо со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

"Как сообщили несколько источников, японская и британская стороны вели приготовления, но Великобритания выступила с предложением об отмене визита в Японию в связи с ростом напряжённости ситуации вокруг Украины", — отмечает агентство.

Официально об этой поездке Джонсона не объявлялось, однако телеканал NHK 29 января сообщил, что британский премьер намерен встретиться с японским коллегой Фумио Кисидой. Стороны должны были обсудить Китай, Украину, борьбу с пандемией коронавируса и меры по достижению декарбонизации.