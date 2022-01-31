Foreign Policy рассказал, как Россия может победить Украину "без единого выстрела"

Угроза нападения со стороны России может серьёзно ударить по экономике Украины, даже если самого вторжения не произойдёт. Об этом пишет журнал Foreign Policy.

Отмечается, что это может произойти из-за нежелания страховых компаний сотрудничать с украинским бизнесом в связи с возможной эскалацией ситуации. За событиями вокруг Украины наблюдает Объединённый военный комитет (Joint War Committee, JWC), в который входят представители страховых компаний, в том числе морских. Его заседания проходят в Лондоне раз в квартал, однако при необходимости проводятся экстренные совещания. Данная организация изучает обстановку в кризисных регионах и при ухудшении ситуации вносит их в список мест повышенного риска. Страховщики после этого обычно увеличивают страховые взносы. В частности, JWC оценивает уровень опасности для гражданских судов в акватории Чёрного моря.

"Нападений на коммерческие суда или их захватов пока не происходило. Мы не станем подливать масла в огонь, внося Украину в группу риска. Но, конечно, мы следим за ней", — сказал изданию секретарь JWC Нил Робертс.

При этом он добавил, что, "если начнётся война, Украина перейдёт в "конфликтный" список". Как отмечает Foreign Policy, это приведёт к тому, что компаниям, перевозящим товары в Незалежную и из неё, будет сложно найти страховщика. Уже сейчас страховые компании неохотно ведут дела с Украиной, а ухудшение ситуации может привести к коллапсу.