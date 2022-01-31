Нутрициолог Гаврикова объяснила, как определить дефицит витамина В12 без анализов

Нутрициолог Анастасия Гаврикова рассказала, как без посещения врача и сдачи анализов определить недостаток витамина B12. Она отметила, что зачастую значимость этого элемента недооценивается, хотя он необходим для поддержания здорового состояния нервных клеток, улучшения функции передачи нервного импульса и нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Также в достаточном количестве он должен иметься в организме беременных женщин для профилактики неврологических нарушений у ребёнка.

Как отметила специалист, недостаток витамина B12 можно выявить по нескольким признакам. Во-первых, цвет кожи. У людей с дефицитом B12 она очень бледная или имеет желтушный оттенок.

"Постоянная слабость и быстрая утомляемость тоже являются важными сигналами недостатка B12. Проблемы с памятью, перепады настроения, воспалённый красный язык без вкусовых сосочков (атрофия слизистой оболочки) также могут указывать на проблему", — приводит слова Гавриковой РИА "Новости".