Глава ЛНР: ЦРУ с 2015 года обучает для Украины организаторов партизанского движения

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США с 2015 года обучает для Украины специалистов по организации партизанского движения. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

"Обучение специалистов по организации партизанского движения ЦРУ ведёт ещё с 2015 года. Небольшими партиями, стараясь не светить имена украинских стажёров, ЦРУ организует обучение украинцев на своих военных базах и возвращает их на Украину с навыками организации подполья, соблюдения конспирации, вербовки, проведения диверсионных операций, использования невоенных средств в качестве оружия", — сказал Пасечник в интервью РИА "Новости".