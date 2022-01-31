Глава ЛНР: ЦРУ с 2015 года обучает для Украины организаторов партизанского движения
По словам Леонида Пасечника, затем этих людей, получивших навыки соблюдения конспирации, вербовки, проведения диверсионных операций, возвращают в Незалежную.
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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США с 2015 года обучает для Украины специалистов по организации партизанского движения. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.
"Обучение специалистов по организации партизанского движения ЦРУ ведёт ещё с 2015 года. Небольшими партиями, стараясь не светить имена украинских стажёров, ЦРУ организует обучение украинцев на своих военных базах и возвращает их на Украину с навыками организации подполья, соблюдения конспирации, вербовки, проведения диверсионных операций, использования невоенных средств в качестве оружия", — сказал Пасечник в интервью РИА "Новости".
Ранее Пасечник ответил на идею Конгресса США объявить ЛНР и ДНР террористами. Он подчеркнул, что Соединённые Штаты "точно сломают зубы".
Напомним, неделю назад в Народной милиции ЛНР заявили о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе: обстановка в регионе напоминает предвоенную, украинские войска активизировались по всей стране. По данным Луганска, Украина стягивает к линии соприкосновения военную технику: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию. Кроме того, фиксируется прибытие групп спецназа. Глава ДНР Денис Пушилин также заявил о направлении ВСУ противотанковых ракет Javelin в Донбасс. А начальник Народной милиции ЛНР Ян Лещенко сообщил, что в Донбассе замечены наёмники из американской ЧВК Academi.
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