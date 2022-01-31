НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

"Ъ": Visa и MasterCard опасаются конкуренции на российском рынке

Угроза также исходит и от развития Системы быстрых платежей. Уточняется, что банки ряда стран, в том числе и России, находятся в процессе работы над национальными платёжными сетями.

31 января, 05:22

© Pixabay

Крупнейшие международные платёжные системы (МПС) Visa и MasterCard опасаются, что некоторые факторы могут помешать им на национальных рынках, в том числе российском. Среди них — конкуренция. Об этом говорится в глобальной отчётности за четвёртый квартал прошлого года, передаёт "Коммерсант".

Так, в число факторов, которые могут не дать системам достичь высоких результатов, также вошли коронавирусные ограничения, усиление надзора и регулирования на различных рынках. Кроме того, угрозу увидели и в развитии Системы быстрых платежей (СБП). В частности, МПС пожаловались на невозможность обработки внутренних трансакций в России. Отмечается, что центральные банки ряда стран, в том числе Австралии, Канады и РФ, находятся в процессе разработки или расширения национальных платёжных сетей в режиме реального времени.

Лишь четверть россиян делает накопления, показало исследование

Лишь четверть россиян делает накопления, показало исследование

Ранее Лайф рассказывал, что почти треть жителей России полностью отказалась от наличных. По мнению аналитиков, это связано с привычкой оплачивать товары и услуги безналично, которая за время пандемии появилась у 39% опрошенных.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1