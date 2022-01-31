"Ъ": Visa и MasterCard опасаются конкуренции на российском рынке

Крупнейшие международные платёжные системы (МПС) Visa и MasterCard опасаются, что некоторые факторы могут помешать им на национальных рынках, в том числе российском. Среди них — конкуренция. Об этом говорится в глобальной отчётности за четвёртый квартал прошлого года, передаёт "Коммерсант".

Так, в число факторов, которые могут не дать системам достичь высоких результатов, также вошли коронавирусные ограничения, усиление надзора и регулирования на различных рынках. Кроме того, угрозу увидели и в развитии Системы быстрых платежей (СБП). В частности, МПС пожаловались на невозможность обработки внутренних трансакций в России. Отмечается, что центральные банки ряда стран, в том числе Австралии, Канады и РФ, находятся в процессе разработки или расширения национальных платёжных сетей в режиме реального времени.