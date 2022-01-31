Заслуженный эколог России Дронова назвала главные цели зоопарков

На сегодняшний день зоопарки занимаются изучением поведения животных, сохранением видов для дальнейшего размножения и культурным просвещением населения. Об этом сообщила главный координатор проектов по сохранению редких видов животных Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, заслуженный эколог РФ Наталья Дронова в беседе с Ura.ru.

"Есть три важные цели: культурно-просветительские, научные, то есть это изучение поведения животных, изучение их размножения, что потом позволяет работать с животными в природе. <...> И участие в программах по реинтродукции, то есть исчезнувшие в природе животные могут возвращаться, используя поголовье, которое сохранилось в зоопарках", — рассказала она.

Дронова отметила, что исследования для изучения поведения животных можно использовать для разных проектов по сохранению этих видов. По словам эколога, уже есть несколько разновидностей, которым удалось избежать исчезновения благодаря зоопаркам. Речь, например, идёт о зубре. Этот вид смогли размножить в условиях неволи, а затем выпустить. Сейчас численность зубров составляет около полутора тысяч особей. Также эксперт упомянула лошадь Пржевальского.