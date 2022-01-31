Госинспекция по недвижимости проверит апартаменты в Москве

Госинспекция по недвижимости начала проверку законности возведения апартаментов в Москве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на начальника контрольного ведомства Владислава Овчинского. Отмечается, что в план мероприятий попало порядка 600 зданий.

"В настоящее время отработано порядка 200 объектов, выявлено только 25 признаков нарушений. Как правило, это несоответствие фактического использования земельного участка виду его разрешённого использования, несоблюдение требований и ограничений, связанных с реконструкцией и строительством", — рассказал собеседник агентства.

Овчинский отметил, что соответствующие проверки проводятся дистанционно — происходит анализ данных информационных систем и проработка сведений аэрофотосъёмки и ортофотопланов. Он добавил, что такие мероприятия направлены на профилактику правонарушений, так как многие "недобросовестные землепользователи" не соблюдают условия договора и самовольно возводят апартаменты. Затем такие помещения продаются, и люди, приобретая недвижимость в самострое, становятся заложниками ситуации.

"Поэтому задача контрольного ведомства — исключить подобные факты и предупредить нарушения на начальном этапе", — заключил Овчинский.

В ведомстве уточнили, что при выявлении незаконных апартаментов застройщику грозит административная ответственность за нарушение требований и ограничений по использованию земельного участка. Кроме того, такой объект может быть признан самостроем.