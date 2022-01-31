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В Новомосковске водитель попал в ДТП, разделся и начал драться с невидимым противником

Очевидцы предположили, что мужчина находился под воздействием наркотических веществ. От медицинского освидетельствования он отказался, уточнили в ГИБДД.

31 января, 06:06

Кадр © VK / chp_tula_region

Кадры с водителем, который попал в ДТП в Новомосковске. Видео © VK / chp_tula_region

В Новомосковске (Тульская область) 28-летний устроил настоящее шоу после того, как попал в ДТП. Мужчина, находясь за рулём "ауди", устроил аварию в районе торгового центра "Добрыня", а затем разделся и начал драться с невидимым противником, сообщает портал "Тульские новости".

Ролик с неоднозначным поведением водителя появился в соцсетях. На видео он неразборчиво отвечает на вопросы очевидцев, выкидывает вещи из машины, разговаривает с "невидимым" человеком, якобы находящимся у него в автомобиле, и даже пытается с ним драться. Не исключено, что мужчина находился под воздействием наркотиков.

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В ГИБДД рассказали, что водитель отказался от прохождения медосвидетельствования. На него составили административный протокол.

Ранее в Кирове задержали пьяного водителя с бонусной картой вместо прав.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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