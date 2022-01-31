В Новомосковске водитель попал в ДТП, разделся и начал драться с невидимым противником
Очевидцы предположили, что мужчина находился под воздействием наркотических веществ. От медицинского освидетельствования он отказался, уточнили в ГИБДД.
Кадр © VK / chp_tula_region
Кадры с водителем, который попал в ДТП в Новомосковске. Видео © VK / chp_tula_region
В Новомосковске (Тульская область) 28-летний устроил настоящее шоу после того, как попал в ДТП. Мужчина, находясь за рулём "ауди", устроил аварию в районе торгового центра "Добрыня", а затем разделся и начал драться с невидимым противником, сообщает портал "Тульские новости".
Ролик с неоднозначным поведением водителя появился в соцсетях. На видео он неразборчиво отвечает на вопросы очевидцев, выкидывает вещи из машины, разговаривает с "невидимым" человеком, якобы находящимся у него в автомобиле, и даже пытается с ним драться. Не исключено, что мужчина находился под воздействием наркотиков.
В ГИБДД рассказали, что водитель отказался от прохождения медосвидетельствования. На него составили административный протокол.
Комментариев: 0