В Новомосковске водитель попал в ДТП, разделся и начал драться с невидимым противником

Кадры с водителем, который попал в ДТП в Новомосковске. Видео © VK / chp_tula_region

В Новомосковске (Тульская область) 28-летний устроил настоящее шоу после того, как попал в ДТП. Мужчина, находясь за рулём "ауди", устроил аварию в районе торгового центра "Добрыня", а затем разделся и начал драться с невидимым противником, сообщает портал "Тульские новости".

Ролик с неоднозначным поведением водителя появился в соцсетях. На видео он неразборчиво отвечает на вопросы очевидцев, выкидывает вещи из машины, разговаривает с "невидимым" человеком, якобы находящимся у него в автомобиле, и даже пытается с ним драться. Не исключено, что мужчина находился под воздействием наркотиков.

В ГИБДД рассказали, что водитель отказался от прохождения медосвидетельствования. На него составили административный протокол.