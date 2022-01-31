Генетик Северинов рассказал, как переносит "омикрон": Ощущение, что вставили в горло паяльник

Учёный, специалист в области молекулярной биологии, заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН Константин Северинов рассказал, что заразился штаммом коронавируса "омикрон". Об этом сообщает "Лента.ру".

"Принято говорить, что "омикрон" переносится сравнительно легко. У меня третий день боли в суставах и мышцах и очень сильно болит горло. Надеюсь, вниз [в лёгкие] не пойдёт", — рассказал генетик.

Северинов также подчеркнул, что считать заражение "омикроном" альтернативой вакцине — полное безумие. Он добавил, что тяжесть заболевания зависит от дозы вируса, попавшей в организм. Кроме того, эксперт считает сложным спрогнозировать, каким будет следующий штамм коронавируса.

"Задним числом можно объяснить наблюдаемые свойства "омикрона". Но предсказать его появление прошлым летом было нельзя. Так же как нельзя предсказать, каким будет (и будет ли вообще) новый доминирующий штамм после "омикрона", — добавил он.