Корабли ЧФ завершили учения в Чёрном море и вернулись на базы

Корабли Черноморского флота (ЧФ) закончили учения в Чёрном море и вернулись на место постоянного базирования Крымской и Новороссийской военно-морских баз. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

"В морских полигонах боевой подготовки экипажи кораблей в составе разнородных и однородных тактических групп выполнили учебно-боевые задачи по ведению морского боя, провели артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим корабли и средства воздушного нападения условного противника", — говорится в сообщении.

Также экипажи кораблей провели тренировку по связи, борьбе за живучесть, противолодочной, противодиверсионной обороне при стоянке на необорудованном рейде, а также на переходе морем. Они продолжат выполнять свои обязанности после планового технического обслуживания и пополнения материальных запасов.

Указывается, что в учениях ЧФ в составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей было задействовано свыше двадцати боевых: фрегатов, сторожевых кораблей, малых ракетных кораблей и ракетных катеров, десантных кораблей, малых противолодочных кораблей, а также кораблей противоминной обороны.