Диетолог Селезнёва объяснила, когда жир на животе полезен, а когда — опасен

Жир на животе есть у каждого человека. Небольшое его количество вреда не приносит и даже, наоборот, выполняет ряд важных функций, однако избыток может свидетельствовать о болезнях. О том, какие опасности несёт жир в брюшной полости, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнёва.

"Вследствие ожирения у кого-то чуть позже, у кого-то чуть раньше развивается сахарный диабет второго типа, артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, бесплодие, проблемы с суставами, гормонами, метаболический синдром", — цитирует эксперта "Москва 24".

Кроме того, в подобных случаях в организме может наблюдаться ожирение отдельных органов — печени, сердца, поджелудочной железы, — и они не могут функционировать, как положено.

"Ожирение сердца чаще всего приводит к стойкому хроническому повышению артериального давления, которое в свою очередь может привести к инфарктам и инсультам", — добавляет Селезнёва.

По словам диетолога, осложнений можно избежать, если вовремя начать заниматься своим здоровьем и постепенно и грамотно снижать вес.