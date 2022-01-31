В Москве число коек для лечения детей с ковидом увеличат почти до 1,3 тысячи

В Москве корпус детской больницы имени Г.Н. Сперанского с 1 февраля перепрофилируют под лечение детей с коронавирусом. Таким образом общий коечный фонд для несовершеннолетних составит почти 1,3 тысячи мест. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сейчас в связи с распространением штамма "омикрон" существенно возросла заболеваемость детей и подростков. Более того, ежедневно мы фиксируем значительное количество госпитализаций детей с CoViD-19. Поэтому впервые с начала пандемии нам потребовались дополнительные койки для этой категории пациентов. <…> Если необходимо, дети будут госпитализированы вместе с родителями", — сообщила заммэра.