В Москве число коек для лечения детей с ковидом увеличат почти до 1,3 тысячи
Заммэра столицы Ракова отметила, что при необходимости несовершеннолетних будут госпитализировать вместе с родителями. По её словам, такие меры приняты из-за распространения "омикрона".
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
В Москве корпус детской больницы имени Г.Н. Сперанского с 1 февраля перепрофилируют под лечение детей с коронавирусом. Таким образом общий коечный фонд для несовершеннолетних составит почти 1,3 тысячи мест. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Сейчас в связи с распространением штамма "омикрон" существенно возросла заболеваемость детей и подростков. Более того, ежедневно мы фиксируем значительное количество госпитализаций детей с CoViD-19. Поэтому впервые с начала пандемии нам потребовались дополнительные койки для этой категории пациентов. <…> Если необходимо, дети будут госпитализированы вместе с родителями", — сообщила заммэра.
Ранее Лайф рассказывал, что Минпросвещения не будет переводить все школы в России на дистанционку. Если в учебном заведении наблюдается рост заболевших коронавирусом, то решение о его закрытии на карантин должны принимать региональные власти.
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