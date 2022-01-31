Юрист Краснова объяснила, почему нельзя следить за качеством уборки в сданной квартире

Арендодатель не может следить за порядком в сданной квартире, а само понятие чистоты в жилье является субъективным. Об этом сообщила руководитель юридической службы компании "Инком-Недвижимость" Светлана Краснова в беседе с агентством "Прайм".

Она отметила, что при этом есть общие правила проживания в ЖСК и ТСЖ, санитарные и противопожарные нормы. Пренебрежение ими означает нарушение договорных обязательств человеком, который снимает жильё, вследствие чего договор может быть расторгнут досрочно.

По окончании действия документа арендующий должен передать квартиру собственнику в первоначальном состоянии. Если при этом будут обнаружены повреждения, возникшие по вине нанимателя, то ему придётся ликвидировать их за свой счёт или компенсировать затраты хозяина жилья. Краснова добавила, что, согласно общему правилу, текущий ремонт квартиры — это ответственность наймодателя, а капитальный — собственника.