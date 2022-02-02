Звезда сериала "Рабыня Изаура" Исаак Бардавид умер в возрасте 90 лет
Как сообщил внук актёра, артист страдал хроническим респираторным заболеванием. Лёгкие находились в критическом состоянии, в последнее время он практически не мог дышать.
Изаак Бардавид. Фото © kino-teatr.ru
Бразильский актёр Исаак Бардавид, известный по роли Франциско в сериале "Рабыня Изаура", умер в больнице Рио-де-Жанейро в возрасте 90 лет. Как сообщает портал g1, артист ушёл из жизни в минувший вторник, 1 февраля.
"У него были осложнения из-за хронического респираторного заболевания, и сердце не выдержало. Критическое состояние лёгких", — рассказал внук актёра, отметив, что тот в последнее время практически совсем не мог дышать.
Бардавид за свою жизнь снялся в десятках сериалов и озвучил много кинолент. Его голосом в бразильских адаптациях говорят Росомаха, Фредди Крюгер, Тигра из "Винни Пуха" и другие известные персонажи. Несмотря на болезни и солидный возраст, Исаак до последнего продолжал активно работать. В феврале он собирался выпустить вторую по счёту книгу собственного сочинения. К слову, внук артиста пообещал завершить роман и представить его к запланированному времени.
Ранее Лайф сообщал, что умерла икона итальянского кинематографа Моника Витти. В прошлом году актрисе исполнилось 90 лет, но она долгие годы не появлялась на публике из-за тяжёлой болезни.
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