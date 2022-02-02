Звезда сериала "Рабыня Изаура" Исаак Бардавид умер в возрасте 90 лет

Бразильский актёр Исаак Бардавид, известный по роли Франциско в сериале "Рабыня Изаура", умер в больнице Рио-де-Жанейро в возрасте 90 лет. Как сообщает портал g1, артист ушёл из жизни в минувший вторник, 1 февраля.

"У него были осложнения из-за хронического респираторного заболевания, и сердце не выдержало. Критическое состояние лёгких", — рассказал внук актёра, отметив, что тот в последнее время практически совсем не мог дышать.

Бардавид за свою жизнь снялся в десятках сериалов и озвучил много кинолент. Его голосом в бразильских адаптациях говорят Росомаха, Фредди Крюгер, Тигра из "Винни Пуха" и другие известные персонажи. Несмотря на болезни и солидный возраст, Исаак до последнего продолжал активно работать. В феврале он собирался выпустить вторую по счёту книгу собственного сочинения. К слову, внук артиста пообещал завершить роман и представить его к запланированному времени.