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Звезда сериала "Рабыня Изаура" Исаак Бардавид умер в возрасте 90 лет

Как сообщил внук актёра, артист страдал хроническим респираторным заболеванием. Лёгкие находились в критическом состоянии, в последнее время он практически не мог дышать.

2 февраля, 14:57
<p>Изаак Бардавид. Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/latin/182200/forum/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Изаак Бардавид. Фото © kino-teatr.ru

Бразильский актёр Исаак Бардавид, известный по роли Франциско в сериале "Рабыня Изаура", умер в больнице Рио-де-Жанейро в возрасте 90 лет. Как сообщает портал g1, артист ушёл из жизни в минувший вторник, 1 февраля.

"У него были осложнения из-за хронического респираторного заболевания, и сердце не выдержало. Критическое состояние лёгких", — рассказал внук актёра, отметив, что тот в последнее время практически совсем не мог дышать.

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Бардавид за свою жизнь снялся в десятках сериалов и озвучил много кинолент. Его голосом в бразильских адаптациях говорят Росомаха, Фредди Крюгер, Тигра из "Винни Пуха" и другие известные персонажи. Несмотря на болезни и солидный возраст, Исаак до последнего продолжал активно работать. В феврале он собирался выпустить вторую по счёту книгу собственного сочинения. К слову, внук артиста пообещал завершить роман и представить его к запланированному времени.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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