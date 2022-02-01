"Все его роли похожи душевной теплотой": В Москве простились с актёром Леонидом Куравлёвым

В Москве состоялась церемония прощания с актёром Леонидом Куравлёвым. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, актёр Евгений Герасимов, приехавший проводить народного артиста РСФСР в последний путь, рассказал журналистам, каким была звезда "Афони" в реальной жизни. По его словам, Куравлёв был очень скромным человеком и необычайно талантливым профессионалом своего дела.

Актёр Евгений Герасимов поделился воспоминаниями о Куравлёве © LIFE

"Все роли у него настолько искренние, притом что вроде бы и похожи друг на друга, но похожи его душевной теплотой, очень мягким юмором. Он является самородком, как будто родился актёром. Он удивительно был скромный и порядочный человек", — отметил Герасимов в беседе с Лайфом.

В последнее время, как пояснил собеседник, Куравлёв действительно себя неважно чувствовал. По словам Герасимова, актёр тяжело переживал смерть супруги и не хотел больше сниматься. Как заявлял сам Куравлёв, он ушёл из кинематографа для того, чтобы дать дорогу молодым артистам.









