"Все его роли похожи душевной теплотой": В Москве простились с актёром Леонидом Куравлёвым
Церемония прощания со звездой советских фильмов прошла в Центральной клинической больнице. Проводить в последний путь артиста пришли его близкие, коллеги по цеху, а также врачи.
Актёр Герасимов на церемонии прощания с Леонидом Куравлёвым © LIFE
В Москве состоялась церемония прощания с актёром Леонидом Куравлёвым. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, актёр Евгений Герасимов, приехавший проводить народного артиста РСФСР в последний путь, рассказал журналистам, каким была звезда "Афони" в реальной жизни. По его словам, Куравлёв был очень скромным человеком и необычайно талантливым профессионалом своего дела.
Актёр Евгений Герасимов поделился воспоминаниями о Куравлёве © LIFE
"Все роли у него настолько искренние, притом что вроде бы и похожи друг на друга, но похожи его душевной теплотой, очень мягким юмором. Он является самородком, как будто родился актёром. Он удивительно был скромный и порядочный человек", — отметил Герасимов в беседе с Лайфом.
В последнее время, как пояснил собеседник, Куравлёв действительно себя неважно чувствовал. По словам Герасимова, актёр тяжело переживал смерть супруги и не хотел больше сниматься. Как заявлял сам Куравлёв, он ушёл из кинематографа для того, чтобы дать дорогу молодым артистам.
Отметим, что церемония прощания со звездой советских фильмов сегодня состоялась в Центральной клинической больнице. Проводить в последний путь Куравлёва пришли его близкие, коллеги по цеху, а также врачи, которые пытались спасти жизнь артисту. В ритуальном зале были установлены венки от главы государства Владимира Путина, Минкультуры РФ, Союза кинематографистов и родных. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.
Напомним, 30 января стало известно о смерти актёра Леонида Куравлёва. Артисту было 85 лет. Как сообщал Лайф, 17 января результаты КТ показали у него обширное поражение лёгких. О том, что Куравлёва доставили в реанимацию с подозрением на коронавирус, стало известно 10 января. Позже сын актёра сообщил, что тесты отца на ковид дали отрицательный результат. Из-за сопутствующих заболеваний состояние артиста ухудшилось, и 12 января ему сделали операцию на желудке. Куравлёв находился под личным контролем главного врача Коммунарки Дениса Проценко. 21 января СМИ сообщили, что его выписали из Коммунарки и перевели в хоспис.
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