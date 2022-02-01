Замглавы ЕК Домбровскис: Пакет санкций против России повлияет на всю экономику ЕС
Политик утверждает, что главная цель рестрикций — это сдерживание российской агрессии, однако угроза экономике является той ценой, которую Европа должна заплатить, чтобы сохранить мир.
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Массивный пакет санкций, который готовят в отношении России европейские страны, может впоследствии отразиться на всей экономике Евросоюза. Такое мнение выразил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис, выступая в эфире телеканала Bloomberg TV.
"Мы готовим массивный пакет санкций против России в случае дальнейшей агрессии. Они должны иметь сдерживающий эффект, показывающий РФ, что агрессивные действия повлекут за собой тяжёлые последствия. Понятно, что, если прибегать к массивным санкциям, они также повлияют на экономику ЕС. <…> Это цена, которую мы должны заплатить, если хотим сохранить мир в Европе", — отметил Домбровскис.
Ранее замглавы Еврокомиссии заявил, что ЕС готовит персональные и экономические санкции против России. По словам Валдиса Домбровскиса, это будет очень серьёзный и масштабный пакет, целью которого станет сдерживание Москвы, якобы планирующей "вторжение" на Украину.
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