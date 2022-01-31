Замглавы Еврокомиссии: ЕС готовит персональные и экономические санкции против России

Евросоюз разрабатывает пакет экономических, персональных, финансовых и торговых санкций против России в случае якобы "вторжения" на Украину. Об этом заявил заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Пакет санкций разрабатывается. Это будет очень серьёзный, масштабный пакет, целью которого будет сдерживание России. Он будет состоять из персональных, экономических, финансовых, торговых санкций", — сказал он в Киеве.

А ранее Лайф рассказывал, что в Правительстве ФРГ исключили введение превентивных санкций против России. По словам официального представителя Штеффена Хебештрайта, у немецкого кабмина сформирована чёткая позиция по необходимым жёстким и ясным мерам в отношении Москвы.