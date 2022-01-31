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Замглавы Еврокомиссии: ЕС готовит персональные и экономические санкции против России

По словам Валдиса Домбровскиса, это будет очень серьёзный и масштабный пакет, целью которого станет сдерживание Москвы, якобы планирующей "вторжение" на Украину.

31 января, 18:27
<p>© Pexels</p>

© Pexels

Евросоюз разрабатывает пакет экономических, персональных, финансовых и торговых санкций против России в случае якобы "вторжения" на Украину. Об этом заявил заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Пакет санкций разрабатывается. Это будет очень серьёзный, масштабный пакет, целью которого будет сдерживание России. Он будет состоять из персональных, экономических, финансовых, торговых санкций", — сказал он в Киеве.

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А ранее Лайф рассказывал, что в Правительстве ФРГ исключили введение превентивных санкций против России. По словам официального представителя Штеффена Хебештрайта, у немецкого кабмина сформирована чёткая позиция по необходимым жёстким и ясным мерам в отношении Москвы.

Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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