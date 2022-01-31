В Правительстве ФРГ исключили введение превентивных санкций против России
По словам официального представителя Штеффена Хебештрайта, у немецкого кабмина сформирована чёткая позиция по необходимым жёстким и ясным мерам в отношении Москвы.
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Германия введёт санкции против России только в случае нарушения территориальной неприкосновенности Украины. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.
"У федерального правительства есть очень ясная позиция, которая говорит, что в случае нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины будут предприняты жёсткие и ясные меры, санкции являются такими мерами", — отметил Хебештрайт на брифинге, отвечая на вопрос о том, являются ли ограничения превентивной мерой.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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