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В Правительстве ФРГ исключили введение превентивных санкций против России

По словам официального представителя Штеффена Хебештрайта, у немецкого кабмина сформирована чёткая позиция по необходимым жёстким и ясным мерам в отношении Москвы.

31 января, 12:23
<p>© Pixabay</p>

© Pixabay

Германия введёт санкции против России только в случае нарушения территориальной неприкосновенности Украины. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

"У федерального правительства есть очень ясная позиция, которая говорит, что в случае нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины будут предприняты жёсткие и ясные меры, санкции являются такими мерами", — отметил Хебештрайт на брифинге, отвечая на вопрос о том, являются ли ограничения превентивной мерой.

Нуланд считает бессмысленным введение превентивных санкций против России

Нуланд считает бессмысленным введение превентивных санкций против России

Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Миру предрекли катастрофу в случае введения жёстких санкций против России

Миру предрекли катастрофу в случае введения жёстких санкций против России

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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