В Правительстве ФРГ исключили введение превентивных санкций против России

Германия введёт санкции против России только в случае нарушения территориальной неприкосновенности Украины. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

"У федерального правительства есть очень ясная позиция, которая говорит, что в случае нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины будут предприняты жёсткие и ясные меры, санкции являются такими мерами", — отметил Хебештрайт на брифинге, отвечая на вопрос о том, являются ли ограничения превентивной мерой.