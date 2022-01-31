Отошли на пару шагов: В Уфе заплакавший ребёнок чудом спас семью от упавшей с крыши дома глыбы льда

Падение глыбы льда с крыши дома в Уфе © VK / Bash.dtp.official

Рухнувшая с крыши 17-этажного дома глыба льда едва не придавила семью с ребёнком в Уфе. Прокуратура уже начала проверку.

Как уточнили местные жители в соцсетях, всё произошло вечером 30 января на Большой Московской улице. На кадрах видно, что лёд с бешеной силой падает на асфальт, а рядом находятся люди. Спас их маленький ребёнок, который в какой-то момент начал сильно плакать, и две женщины отвлеклись на него, сделав пару шагов назад.

Отмечается также, что жители дома не раз просили управляющую компанию почистить крыши или установить козырёк над подъездом, однако их просьбы не выполнялись.