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Отошли на пару шагов: В Уфе заплакавший ребёнок чудом спас семью от упавшей с крыши дома глыбы льда

Отмечается, что жители не раз просили управляющую компанию почистить снег или установить козырёк над подъездом, однако их просьбы не выполнялись.

31 января, 12:12

Кадр из видео © VK / Bash.dtp.official

Падение глыбы льда с крыши дома в Уфе © VK / Bash.dtp.official

Рухнувшая с крыши 17-этажного дома глыба льда едва не придавила семью с ребёнком в Уфе. Прокуратура уже начала проверку.

Как уточнили местные жители в соцсетях, всё произошло вечером 30 января на Большой Московской улице. На кадрах видно, что лёд с бешеной силой падает на асфальт, а рядом находятся люди. Спас их маленький ребёнок, который в какой-то момент начал сильно плакать, и две женщины отвлеклись на него, сделав пару шагов назад.

Отмечается также, что жители дома не раз просили управляющую компанию почистить крыши или установить козырёк над подъездом, однако их просьбы не выполнялись.

Как заставить коммунальщиков очищать улицы от снега

Как заставить коммунальщиков очищать улицы от снега

А ранее Лайф рассказывал, как дворник спас ребёнка в центре Уфы, на которого напала стая бездомных собак. Мужчина в попытке защитить мальчика бросил в рассвирепевших псов палку, а после закрыл беднягу своим телом и отогнал их грозным оружием – лопатой для чистки снега.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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