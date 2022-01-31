Как заставить коммунальщиков очищать улицы от снега В некоторых российских городах коммунальщики очищают от снега только центральные улицы. Лайф выяснил, как отвечают управляющие компании за нечищеный двор. 30 января, 21:40 Уборка снега на одной из улиц Москвы. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

С начала зимы серьёзные снегопады испытывают на прочность жителей и коммунальщиков практически всей территории России. Но если на центральных улицах городов снег и лёд счищают и вывозят регулярно, то во дворах спальных районов частенько картина совсем иная — снег сгребают в огромные сугробы на обочины, там он лежит до весны, пока не растает либо пока креативные россияне не находят этому снегу иное применение. Например, в Новосибирске жители одного из жилых кварталов сами построили из дворового снега три ледяные горки для катания своих детей, и только после этого городская инспекция государственного надзора заинтересовалась "снежным" вопросом и инициировала возбуждение дела о нарушении технических регламентов по части 2 статьи 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ).

А вот в Нижнем Новгороде городская администрация рекордным количеством штрафов этой зимой заставила коммунальщиков разгрести снежные заносы на центральных улицах, но во дворах в сугробах вязли не только машины скорой помощи, а даже мусороуборочные, которые из-за этого неделями не вывозили накопившиеся отходы, пока местные жители сами своими лопатами не расчистили пути проезда. Так продолжалось, пока новая волна коронавируса не заставила городские власти пригрозить "задавить" управляющие компании (УК) штрафами по статье 3.1 КоАП Нижегородской области (нарушение требований к надлежащему состоянию и содержанию объектов).

Автомобиль, занесённый снегом, на одной из улиц Нижнего Новгорода. Фото © ТАСС / Денис Русинов

Но разве снег зимой в России не является обычным природным явлением? Почему же происходят проблемы с его уборкой?

— Всё дело в попытках некоторых УК прикрыться юридическими отговорками, — считает заведующий "Западной коллегией адвокатов" города Москвы Александр Инютин. — Обязанность по уборке возлагается на УК с учётом требований Постановления Госстроя от 27 сентября 2003 года № 170. В этом документе содержатся правила и нормативы по уборке снега, но там же, в пункте 3.6, есть подпункт 3.6.6, который гласит, что периодичность уборки устанавливается органом местного самоуправления в зависимости от интенсивности движения пешеходов по тротуарам. И вот тут нерадивые УК делают свою трактовку: мол, от уборки они не отказываются, но "интенсивность движения" позволяет им произвести её не сразу. На самом деле такой подход нарушает положения Правил содержания имущества многоквартирного дома (утверждены Постановлением Правительства от 13 августа 2006 года № 491). Но в ряде случаев придомовая территория не оформлена, и вот тут коммунальщики говорят, что они ни при чём, мол, они обязаны следить только за тем, что включено в состав имущества.

Формально действительно бремя содержания имущества, а значит, и уборка снега, сосулек и льда, а ещё и мусора лежит на собственниках территорий и зданий (статья 210 Гражданского кодекса РФ). Следовательно, за муниципальную территорию отвечает муниципалитет, за федеральную — государство, за частную — её собственник. Однако все управляющие компании занимаются лицензируемым видом деятельности. В подпунктах "а" и "б" пункта 3 Положения о лицензировании УК (утверждено Постановлением Правительства от 28 октября 2014 года № 1110) указано, что коммунальщики обязаны соблюдать установленные правила данной сферы деятельности (они определены статьями 161 и 162 Жилищного кодекса РФ), а некачественная уборка снега является ненадлежащим исполнением услуг, то есть коммунальщики, не убирая снег, просто не исполняют требования выданной им лицензии.

— Все управляющие компании обязаны не только очищать обслуживаемые ими здания и прилежащие к ним территории от снега, но и делать это с соблюдением ГОСТ Р 50597-2017, — поясняет инженер ГБУ "Жилищник" Наталья. — Более того, даже при отсутствии осадков в виде снега, согласно нормативам, каждое утро надо проверять и очищать территорию, а при наличии снежной пыли до 20 миллиметров дворники обязаны подмести двор и удалить наледь. А уж если снег есть, то пешеходные дорожки надо очищать каждые два часа.

Несколько по-иному обстоит дело с очисткой крыш.

Уборка снега с крыши дома. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Конечно, и их очищать надо. Однако эта деятельность принципиально отличается от уборки снега на земле. По закону она относится к работам на высоте. Они считаются особо опасными и нормируются целым рядом правил охраны труда. А значит, и привлекать к ним можно далеко не всех.

— Парадокс заключается в том, что если, например, собственник квартиры полезет на крышу многоквартирного дома и будет там убирать снег и наледь, то его за это ни к какой ответственности не привлекут. А если то же самое сделает дворник, не имеющий соответствующего допуска к работам на высоте, то УК рискует нарваться на штраф за нарушение правил охраны труда, — рассказывает адвокат Первой межрегиональной коллегии адвокатов Рауль Магомедов. — Понятно, что в большинстве своём жители сами снег и лёд с крыш домов не убирают, поэтому УК обязаны привлекать сертифицированные подрядные организации, а это всегда не так быстро.

И тем не менее в Правилах технической эксплуатации жилфонда МДК 2-03.2003 указано, что работы по содержанию зданий обязательно включают в себя удаление с крыши снега и наледи и очистку от них водостоков. Хотя ни в каком нормативном акте не уточняется, как определяется "необходимость" убирать, например, сосульки с крыш, тем не менее судебная практика показывает, что, как правило, надзорные органы допускают сосульки длиной до 10 сантиметров, если больше — коммунальщики их обязаны удалять в целях соблюдения Правил технической эксплуатации жилищного фонда.

Уборка снега. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Таким образом, гражданам стоит помнить.

Во-первых, если в их населённом пункте не объявлена чрезвычайная ситуация, а снег во дворах скопился в результате бездействия коммунальных служб либо на крышах домов или козырьках подъездов образовалась наледь, разбираться с этими проблемами в кратчайшие сроки — прямая обязанность управляющих компаний.

Во-вторых, контролем за частотой и качеством очищения дворов многоквартирных домов и самих зданий от снега и льда могут заниматься как жилищные инспекторы, закреплённые за муниципалитетом, к которому относится конкретный дом, так и сами граждане. И их обращения в управляющую компанию подлежат обязательному рассмотрению. А ответ на обращение должен предоставляться не позднее пяти рабочих дней (пункты 40 и 42 Правил содержания общедомового имущества).

В-третьих, надзор за исполнением обязанностей УК по расчистке снега и льда осуществляется органами прокуратуры и Роспотребнадзора, а контроль за качеством выполняемых работ — жилинспекцией и администрацией муниципального образования. То есть жаловаться на работу УК можно во все эти инстанции.

Авторы