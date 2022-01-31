Врач Дондурей назвала рост числа больных "омикроном" детей сигналом конца пандемии

Рост числа детей, заболевших штаммом коронавируса "омикрон", может свидетельствовать о постепенном завершении пандемии. Об этом рассказала заведующая инфекционным боксированным отделением № 10 Детской городской клинической больницы № 5 имени Филатова Елена Дондурей.

По её прогнозам, в эту волну коронавирусной инфекции вряд ли будут обнаружены какие-то "сверхъестественные" осложнения для организма. По опыту зарубежных врачей, "омикрон" больше похож по клинической симптоматике на привычные респираторные вирусные инфекции и сейчас их клинически невозможно отличить друг от друга.

"Это говорит ещё и о том, что новая коронавирусная инфекция становится больше детской. И, вполне возможно, это приведёт к завершению пандемии после того, как переболеют дети", — приводит слова Дондурей РИА "Новости".

С таким мнением согласна заведующая отделением для детей с CoViD-19 с палатами реанимации и интенсивной терапии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Светлана Баннова. По её словам, среди детей с коронавирусом есть те, у кого заболевание проходит в лёгкой форме, что позволяет учесть непредсказуемость его течения. При этом Баннова отметила, что несовершеннолетние стали справляться с вирусом намного быстрее, чем в предыдущие волны.

Как ранее сообщила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Катаева, четвёртая календарная неделя показала 210,5%-ный (25 тысяч против около 8 тысяч) рост числа заболевших "омикроном" детей по сравнению с предыдущей.